Congo-Kinshasa: 6ème Séminaire régional et la 6ème Session spéciale du CHESD, Défense nationale - Sama Lukonde appelle à un sursaut patriotique

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a procédé, ce mercredi 15 février, au lancement officiel des travaux du 6ème Séminaire régional et à l'ouverture officielle de la 6ème Session spéciale du Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense (CHESD), Centre d'excellence stratégique de la CEEAC. C'était en présence des quelques députés et sénateurs, du Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, de quelques membres du Gouvernement, du Chef d'Etat-Major Général des FARDC, des officiers supérieurs des FARDC et des auditeurs du CHESD.

Ce 6ème Séminaire régional qui coïncide avec l'ouverture officielle de la 6ème Session spéciale du CHESD est centré sur le thème : " Paix et Sécurité en Afrique Centrale, quelles stratégies de coopération régionale pour enrayer l'insécurité ? ". Durant deux jours des travaux, les participants vont pouvoir réfléchir sur les voies, moyens et stratégies à mettre sur pied pour éradiquer l'insécurité en Afrique centrale qui, au vu et au su de tous, se retrouve frappée par les affres de la guerre et du terrorisme.

Pour le cas de la RDC, ce séminaire est d'une grande importance et constitue une opportunité, car il se tient dans un contexte très crucial, marqué par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie Est du pays.

Sama Lukonde a salué à sa juste valeur la tenue de ces assises importantes placées sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l'Etat et Commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort, tant sur le plan diplomatique que sécuritaire, pour rassurer l'ensemble de la population sur sa détermination à mettre fin à la barbarie qui sévit dans la partie Est de la RDC.

Appel au patriotisme

Il a également appelé les uns et les autres à un sursaut patriotique et à taire les divergences pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation dans la défense de son intégrité et de sa souveraineté. Et il a, par ailleurs, félicité les vaillants soldats des FARDC et le Chef d'Etat-Major Général pour les sacrifices qu'ils ne cessent de consentir jour et nuit pour la défense sans relâche de la patrie.

Spécifiquement, en ce qui concerne les travaux du 6ème Séminaire régional dont la thématique centrale vaut tout son pesant d'or dans la recherche de la paix et la sécurité en Afrique centrale en général, et en RDC en particulier, Sama Lukonde a déclaré être convaincu que les contributions des participants et des différents intervenants à travers des réflexions riches permettront de renforcer l'esprit de la défense nationale dans la voie de la stabilité pour un développement durable de la sous-région. Ainsi, a-t-il émis le vœu de voir les auditeurs de la 6ème Session spéciale du CHESD présents à ces travaux, investir leurs efforts pour que ces travaux soient les plus fructueux possibles.

Bien avant son intervention, le Ministre de la Défense nationale, le Chef d'Etat-Major des FARDC et le Commandant du CHESD ont remercié le Premier Ministre pour sa disponibilité et l'accompagnement de son gouvernement aux actions des FARDC et du CHESD.

Déroulement du séminaire

Il y a lieu de souligner que les travaux de ce 6ème séminaire vont se dérouler en 3 panels différents. Le premier panel abordera les problématiques et les dynamiques des conflits internes et transfrontaliers en Afrique centrale. Le deuxième panel va se focaliser sur les enjeux socioéconomiques et écologiques des crises sécuritaires en Afrique Centrale, et enfin, le dernier panel va aborder les questions liées à l'architecture de la Paix et la Sécurité en Afrique centrale.

Le CHESD fut créé le 15 avril 2016 avec pour missions fondamentales de donner des connaissances dans une approche holistique sur les questions nationales et internationales de défense, sécurité et stratégie afin de développer l'esprit de défense. Ce collège est aussi appelé à former et sensibiliser sur des questions de paix, de sécurité et de stabilité ; et cela, à travers ses deux sessions, à savoir : la session ordinaire et la session spéciale.