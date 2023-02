Congo-Kinshasa: Société "sauvage" ?

opinion

Communicologue de surcroit, Christian Djate Yodi, avait, l'année dernière, décrit parfaitement l'état dans lequel la RDC se trouve.

Que dis-je, le visage de la société congolaise qui laisse à désirer. Il s'observe une extinction massive des valeurs. Nous sommes devenus un pays à nivellement par le bas. C'est la rue qui pense et les intellectuels se plient. Déjà, le vocabulaire du quotidien est façonné par la rue. Maintenant et c'est bien là la pire des choses, c'est le mental collectif qui est façonné par la rue. Le règne massif du "sans foi ni loi" nous envahit et nous assiège, nous qui avons pourtant les repères nécessaires pour édicter les lignes directrices indispensables à l'épanouissement d'une société de valeurs.

Pris de court, nous devenons des "voyous instruits". Chemineaux quand il le faut, et instruits non pas quand nous le voulons, mais quand nous le pouvons. Enserrés dans une société " sauvage ", nous sommes plus vauriens qu'instruits, tel que nous l'impose le rythme de la société dans laquelle nous vivons. Pour ceci, les médias, l'internet, en ont pour beaucoup en bien ou en mal. Le feuilleton du boxeur Martin Bakole en est une illustration parfaite de la société congolaise.

Les faits sont partis du cri d'alarme de ce dernier à travers une vidéo publiée il y a quelques jours. Il a fustigé la lenteur de décaissement des fonds pour la préparation de son combat prévu, à l'en croire, au mois de mars de cette année. Détenteur d'un passeport diplomatique, il représente désormais son pays à chaque fois qu'il va commencer à monter sur un ring. Cela n'implique-t-il pas le décaissement des fonds pour certains cas de la part du gouvernement ? N'était-il pas dans le droit de revendiquer dans un pays qui excelle par la lenteur d'exécution d'un dossier ?

Quoi qu'il en soit, la forme a péché. Il aurait peut-être mieux fait de le réclamer d'une autre façon. Il n'a pas escroqué le pays comme amplifié sur la toile. Depuis que la RDC existe, dans cette catégorie de poids lourds, aucun congolais n'a atteint ce niveau mondial et ce classement. C'est vrai que ses méthodes de mettre la pression sont amateur mais on connaît ce pays, il a agi comme nombreux peuvent le faire, question de se s'assurer la préparation. Ce qui est certain, il va combattre cette année pour la place de challenger, et il ne reviendra certainement pas pour demander encore le soutien financier de l'Etat. Les insultes et calomnies à son égard montrent à quel point l'on vit dans une société "sauvage".