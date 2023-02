Maroc: Le Maroc en amical contre le Brésil le 25 mars prochain à Tanger

Après le duel Hakimi contre Mbappé en demi-finale de la dernière Coupe du monde, ou encore Mbappé contre Messi en finale, voici un autre duel qui se prépare, celui d'Hakimi contre Neymar ; Maroc-Brésil pour un match amical international, le 25 mars prochain, au Grand stade de Tanger, au Nord du Maroc. La Fédération royal marocaine de football (FRMF), l'a annoncé mercredi 25 février, dans un communiqué de presse.

Les stars de Paris Saint Germain ne cessent donc d'émerveiller et de faire la beauté du football avec leurs multiples facettes, à la fois coéquipiers et adversaires. A en croire les sources proches de la FRMF, ce match a été négocié pour ne pas laisser les Lions d'Atlas dans l'inactivité pendant la période des matches de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Côte d'Ivoire 2024, qui vont se jouer dans pratiquement dans un mois, soit à la fin du mois de mars.

Le Zimbabwe, l'adversaire du Maroc en double confrontations en aller et retour, a été disqualifié par la FIFA pour des problèmes d'ingérence politique. C'est dans ce sens que le Maroc dans son nouveau statut de demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, et 8ème au classement FIFA, a choisi le Brésil pour bien jauger ses forces, et effectivement aussi pour montrer au grand public ses capacités dans l'organisation des grands matches. Le Maroc tient toujours à sa candidature pour l'organisation de la CAN 2025, et à la Coupe du monde 2030.

Le coup d'envoi de ce match amical contre le Brésil sera donné à 22h, heure locale, en plein hiver où il fait très froid, à Tanger. Le choix de 22h pour le coup d'envoi du match se justifie dans le fait que le Maroc sera en plein ramadan, et qu'à cette heure-là, le sélectionneur Walid Regragui et ses hommes pourraient déjà manger quelques choses, et être prêts pour le match. Le Brésilien Vinicius Junior qui vient de gagner la Coupe du monde des clubs de la Fifa avec son Real de Madrid, au stade Prince Moulay, à Rabat, retrouvera une fois de plus le public marocain dans ce match amical.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les deux pays se rencontrent dans un match de football. Pour ne parler que de ces deux dernières années, en 2021, le Maroc avait battu le Brésil 3-1, à Laàyoume, au Sahara occidental, avant que le Brésil le batte à son tour 2-0, au match retour. En 2022, soit le 9 octobre, ils se sont séparés 0-0, à l'aller, et victoire du Brésil au retour par 4-1. Le match s'était joué à Tubarao, au sud du Brésil. Allez-y les Lions d'Atlas, si les Lions Indomptables ont battu cette équipe du Brésil 1-0, à la Coupe du monde, pourquoi pas vous.

Après le match contre le Brésil, le Maroc jouera un autre match contre le Pérou, le 28 mars, au stade Civitas metropolotano de Madrid en Espagne.