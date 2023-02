Afrique: La mise en œuvre de la 2ème décennie de l'Agenda 2063 face à de nouveaux défis

36ème Sommet de l'UA

L'Union africaine (UA) tiendra, samedi et dimanche à Addis-Abeba, son 36ème Sommet ordinaire dans un contexte marqué par le prolongement cette année de difficultés qui pèsent lourdement sur le Continent sur les plans sanitaire, économique, alimentaire, environnemental et sécuritaire, autant de défis à relever à la veille de la mise en œuvre de la 2ème décennie de l'Agenda 2063 de l'organisation panafricaine.

Placé sous le thème " Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)", le 36ème Sommet de l'UA devra se pencher sur les moyens à même de trouver des solutions à ces difficultés et à "ce contexte peu favorable".

"Malgré ce contexte peu favorable, l'Afrique montre de remarquables signes de résilience et l'Union africaine, dans ses différentes composantes, a maintenu sa dynamique opérationnelle de mise en œuvre des programmes et décisions", a rassuré le Président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, à l'ouverture de la 42ème session du Conseil exécutif de l'UA à la veille du Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement.

Ainsi, la crise alimentaire mondiale et les questions relatives à la ZLECAF, seront au centre de ce Sommet, le continent africain étant en quête d'une autosuffisance et d'une souveraineté alimentaire, un objectif qui ne peut être atteint sans une opérationnalisation effective de cette Zone.

L'évaluation du premier plan décennal de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 sera également au menu de ce Sommet eu égard à son importance en tant que plan d'action de l'organisation panafricaine.

Le Sommet examinera aussi la réforme institutionnelle de l'Union, l'état de la paix et de la sécurité dans le continent, l'octroi d'un siège à l'UA au sein du G20, la crise alimentaire mondiale, la réforme du Conseil se Sécurité de l'ONU, la réponse de l'UA à la pandémie de la Covid-19 et la question du changement climatique.

Le Chef du gouvernement représente S.M le Roi à la 2ème conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission climat pour le Sahel et au Sommet de l'UA

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, représente S.M le Roi Mohammed VI à la 2ème conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel qui s'est tenue vendredi au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Le Chef du gouvernement représente également S.M le Roi Mohammed VI au 36ème Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient à Addis-Abeba les 18 et 19 février courant.

La délégation marocaine prenant part à ce Sommet est composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, l'Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi et l'Ambassadeur Directeur Général de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal.