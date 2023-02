Maroc: L'Open Data, un levier pour mutualiser les efforts de l'administration en matière de transformation économique

La mise en œuvre d'une initiative Open Data constitue un levier important pour renforcer et mutualiser les efforts de l'administration au service de la transformation économique, a indiqué, jeudi à Rabat, le directeur général de l'Agence de développement du digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani.

S'exprimant lors d'un atelier de formation technique au profit des responsables Open Data des organismes et institutions publics, organisé par l'ADD en partenariat avec la Banque mondiale, M. Melyani a mis en avant l'importance de la libération des données publiques qui est porteuse de multiples opportunités aux niveaux politique, économique, social et culturel, rapporte la MAP.

Cette libération, a-t-il dit, s'inscrit dans la continuité des efforts consentis par le Maroc en matière de transparence politique et administrative, de numérique et de recherche de voies de croissance économique et de création d'emplois.

M. Drissi Melyani a, dans ce sens, mis en exergue les efforts déployés par l'ADD, qui a inscrit dans son plan d'action le chantier Open Data visant à garantir l'émergence d'un écosystème Open Data et assurer son développement en vue de faire bénéficier à la fois l'administration, l'entreprise et le citoyen des retombées positives y afférentes.

Cet ambitieux chantier a pour but de faciliter l'accès aux données publiques par les citoyens et les entreprises, à proposer de nouvelles ressources pour l'innovation économique et sociale ainsi qu'à accélérer la modernisation de l'administration et la création de la valeur économique pour les entreprises, a précisé le DG de l'ADD.

Et de noter que les organismes et les institutions publics jouent un rôle très important dans ce chantier en tant que producteurs de données publiques. Ces organismes créent, récoltent, gèrent et utilisent au quotidien une grande variété de données d'informations et de documents couvrant les différents domaines, auxquels peuvent accéder d'autres acteurs non gouvernementaux pour enrichir leurs recherches et réflexions dans différents domaines, et notamment à des fins comparatives, a-t-il soutenu.

L'ADD, chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'Etat en matière de développement du digital et de promouvoir les outils numériques et le développement de leur utilisation auprès des usagers, porte le chantier Open Data, sous la supervision du Comité de pilotage national dédié à l'Open Data institué à cet effet.

Ledit Comité est composé du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, du Haut-Commissariat au plan, de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications et de l'ADD.