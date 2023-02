Maroc: Ouverture des travaux du pré-Forum mondial des droits de l'Homme de Rabat

Les travaux du pré-Forum mondial des droits de l'Homme de Rabat se sont ouverts vendredi avec la participation d'institutionnels, d'experts, de professeurs universitaires et de représentants d'organisations nationales et internationales des droits de l'Homme.

Organisé par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) en collaboration avec le Centre international pour la promotion des droits de l'Homme (CIPDH)-UNESCO, cet événement de deux jours examinera les défis et les développements enregistrés au niveau des questions relatives aux "changements climatiques", à "la justice transitionnelle et la mémoire" et à "la migration".

Le pré-forum, organisé en prélude à la tenue en mars prochain à Buenos aires de la 3ème édition du Forum mondial des droits de l'Homme, sera sanctionné par l'élaboration de recommandations, de propositions et d'initiatives efficaces qui feront office de base d'un plaidoyer international renouvelé pour la protection et la promotion des droits de l'Homme.

Marqué par la participation de plus de 300 militants et militantes des droits de l'Homme venant de 50 pays, ce pré-forum sera également l'occasion de rendre hommage à des personnalités nationales et internationales de renom pour leur action en matière de protection des droits de l'Homme.