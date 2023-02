Cote d'Ivoire: Toulepleu - Le maire Kah Zion lâché par l'un de ses conseillers

Le maire PDCI de la commune de Toulepleu, Denis Kah Zion, a perdu l'un de ses soutiens de taille. Il s'agit du chef de la communauté baoulé du département, Kouassi Koffi, par ailleurs conseiller municipal et membre du bureau politique du PDCI-RDA. L'homme a quitté ce parti pour déposer ses valises au RHDP.

Le chef Kouassi Koffi justifie ce départ au RHDP par la proximité de la ministre de la Fonction publique, présidente du conseil régional du Cavally, Anne Désiré Ouloto, avec la communauté baoulé, et les actions de développement entreprises dans le département par le Président de la République Alassane Ouattara.

" Je ne suis plus au PDCI. J'ai décidé de rejoindre le RHDP pour aider ce parti à prospérer auprès de la communauté baoulé à Toulepleu. Notre maman Anne Ouloto fait beaucoup pour nous, il est de notre devoir de l'aider à réussir la mission que lui a confiée le Président Alassane Ouattara ", a-t-il dit. Regrettant le manque de respect des responsables locaux de son ancien parti. " Quand tu suis quelqu'un, il faut le respecter. Pour des problèmes de personne, on n'arrive pas à se respecter, on met à mal la communauté, etc. Nous avons décidé de suivre la personne qui est prête à respecter la communauté baoulé et à respecter sa dignité ", a-t-il ajouté.

L'ancien bras droit de Denis Kah Zion affirme qu'il ne part pas seul au RHDP. " Je vais avec 98% des Baoulé. J'ai fait tout le tour du département. Tous les parents sont d'accord avec moi et sont prêts à me suivre dans la nouvelle voie tracée. Nous attendons la ministre pour le lui signifier de vive voix en présence de tous nos parents baoulé du département à ses côtés. A Toulepleu, il y a plus de 7000 Baoulé. Sur ce chiffre, plus de 6.000 sont avec nous ", annonce-t-il.

" Nous sommes venus à Toulepleu pour le développement. C'est dans cette optique que nous nous sommes inscrits. Je dis aux populations de Toulepleu qu'il est temps de suivre le développement et la vérité. Parce qu'on ne peut pas cacher le ciel avec la main. Ce qui est réel, c'est de suivre le RHDP pour le bien-être de la communauté baoulé. La seule personne indiquée pour régler nos problèmes, c'est la ministre Anne Ouloto, sous le couvert du Président de la république ", a justifié le chef Kouassi Koffi lance à ses pairs et au magistrat de la ville de Toulepleu.

Le responsable communal du RHDP, Éric Ouloto, a salué cette décision et expliqué qu'il s'agit de mettre en avant l'intérêt de la communauté Akan qui vit en parfaite harmonie avec leurs frères Wê depuis toujours.