Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara après un déjeuner à l'Elysée - " Je me réjouis du partenariat solide et confiant entre nos deux pays "

Convergence de vue entre deux chefs d'Etat.

C'est ce qui ressort du déjeuner de travail entre Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, hier mercredi 25 janvier au Palais de l'Elysée. " Nous avons échangé sur des sujets bilatéraux et régionaux d'intérêt commun. Je me réjouis du partenariat solide et confiant entre nos deux pays ", a écrit le Président Ouattara sur compte Twitter.

Le chef de l'Etat et la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, ont été accueillis sur le perron de l'Elysée par le Président de la République française, Emmanuel Macron, et son épouse, Mme Brigitte Macron. Les deux Chefs d'Etat se sont ensuite retrouvés pour un entretien en tête-à-tête au cours duquel ils ont fait un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France.

Ils ont également échangé sur des sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine ainsi que la question cruciale de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les chefs d'État ivoirien et français ont abordé les nombreux projets ayant trait à la coopération bilatérale, mais également les récents développements de la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Notamment, la libération des 49 militaires ivoiriens au Mali après six mois de détention, le retrait des militaires français du Mali et du Burkina Faso, et la lutte antiterroriste dans la sous-région.

Les deux présidents ont eu affiché une convergence de vue sur plusieurs sujets d'intérêts communs. Notons qu'à leur arrivée à l'Elysée, le couple présidentiel ivoirien a eu droit à de longues accolades de la part de leurs hôtes, Emmanuel et Brigitte Macron, à leur descente de voiture, puis à une photo de famille avant le déjeuner auquel ils ont été conviés. C'est le vendredi 20 janvier que le président de la République a quitté Abidjan pour Paris. La dernière rencontre entre les deux chefs d'Etat remonte au 16 mai 2022. Le président français et son homologue ivoirien avaient largement abordé la situation au Mali.