Cote d'Ivoire: Guemon - Pour la victoire du RHDP, Célestin Serey Doh appelle au rassemblement

Secrétaires départementaux adjoints, délégués de zone anciennement appelés délégués sous-préfectoraux, secrétaires de section et présidents des structures spécialisées (Enseignants, femmes, jeunes et CEGEL).

Voilà les animateurs du RHDP à Bangolo mis en mission, le lundi dernier, par Célestin Serey Doh pour la victoire de ce parti aux élections locales à venir. Du canton Zarabaon au canton Tahouaké en passant par le Zagna et le Zibiao, ils ont bravé la distance et abandonné momentanément leurs activités pour prendre d'assaut la salle de réunion de la radio régionale. Et ce, pour présenter leurs vœux de nouvel an au premier responsable du parti du docteur Alassane Ouattara dans le Guémon, Célestin Serey Doh, désigné également par ce parti pour défendre ses couleurs aux prochaines élections régionales.

Une occasion que n'a pas manqué le membre du directoire pour tendre la main à ses frères qui hésitent encore à le rejoindre les houphouëtistes et appeler tous les cadres élus et élus du RHDP du Guémon au rassemblement pour la victoire de ce parti. " S'il y a une personne qui doit s'humilier dans le Guemon pour le bonheur et la victoire du RHDP dans la région, c'est bien moi ", a-t-il confié à ses hôtes.

Puis le président du conseil régional de mettre les militants en mission afin de sensibiliser ces cadres et élus hésitants à prendre le train en marche après sa désignation en qualité de candidat du parti présidentiel aux élections régionales de cette année. " L'art de la réussite est celui des réconciliations a dit le Français Jacques Deval dans Vivre bel et bien. Allez donc vers nos frères. Dites-leur de venir occuper leurs places. Nous sommes un parti de paix et de dialogue. C'est ensemble que nous allons triompher aux prochaines élections ", a-t-il confié.

Pour leur part, les responsables des structures décentralisées et techniques présents ont reconnu le travail abattu par Célestin Serey Doh pour l'implantation et la viabilité du parti dans leur département, avant de lui témoigner leur solidarité et leur soutien.

En leur nom, le secrétaire départemental adjoint de Bangolo commune et Gohouo-Zagna, Doh Maixent, a déclaré que tous les militantes et militants sont prêts pour garantir la victoire de leur candidat. " Nous faisons bloc autour du président du conseil régional pour sa réélection. Nous devons nous mettre au-dessus des problèmes de personnes pour faire bloc autour de nos candidats aux élections municipales et régionales ", a signifié Doh Maixent.