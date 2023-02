Cote d'Ivoire: Réconciliation/KKB - "Nos actions se sont inscrites dans la vison du Chef de l'Etat d'assurer une paix durable aux Ivoiriens"

" Réconciliation et cohésion nationale: Deux ans après, bilan et perspectives ". Tel est le thème abordé par le ministre Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, ce jeudi 16 février 2023, dans les locaux du Groupe Fraternité Matin à Adjamé (Abidjan). Il était l'Invité des Rédactions de ce média de services publics.

Dans son exposé, Kouadio Konan Bertin a tenu à rendre hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a nommé le 15 décembre 2020 pour lui confier ce ministère dont le périmètre s'est élargi en avril 2021. Pour lui, le Chef de l'Etat est le principal architecte de la réconciliation nationale. D'ailleurs lors de son discours d'investiture en 2020, Alassane Ouattara a clairement affiché son ambition de bâtir une Côte d'Ivoire de paix. " Nos actions se sont inscrites dans la vision du Président de la République, celle d'assurer d'une paix durable aux Ivoiriens ", a souligné le ministre.

Ainsi dans sa stratégie d'accompagner la politique du Chef de l'Etat, le ministère s'est fixé plusieurs objectifs: La promotion des actions de réconciliation, le suivi et évaluation des activités des réconciliations, la promotion de la résolution pacifique des conflits. Il œuvre également à la contribution, à la réduction des conflits et lutte l'exclusion et les inégalités. Même si, selon le ministre, les crises successives dans le pays ont été accentuées par la fracture sociale et pour ce faire ont mis en mal la cohésion social.

A cela s'ajoutent de nombreuses institutions de la République mises en place par le gouvernement qui soutiennent les missions de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire: La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et la Commission nationale des Droits de l'Homme et le Programme nationale de cohésion sociale en sont des exemples palpables. Bien plus, de nouvelles directions qui sont créées pour intensifier les actions de cohésion sociale.

Il a surtout rappelé les décisions du Président de la République, Alassane Ouattara, qui ont favorisé la décrispation du climat social. Le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé au bercail, l'amnistie qui a été accordé à plus de 800 Ivoiriens qui étaient jadis condamnés à différentes peines dont l'ex-première dame, Simone Gbagbo. Ces derniers ont retrouvé la liberté au nom de la paix, a précisé le ministre.