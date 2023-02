Afrique: Ethiopie : Union africaine - Maky Sall passe le témoin à Azali Assouman

Le Comorien Azali Assoumani a pris, ce samedi 18 février 2023, la présidence de l’Union africaine (Ua) en remplacement de son homologue sénégalais Macky Sall. Azali Assoumani, âgé de 64 ans, présidera aux destinées de l’Union africaine durant un an dans le cadre de la présidence tournante de cette organisation panafricaine. Il devient ainsi le premier Comorien à devenir président de l’Union africaine. Azali Assoumani, accède au pouvoir et devient chef de l'Etat de l’Union des Comores lors d'un coup d'Etat, le 30 avril 1999. Il a été par la suite élu président de l'Union des Comores en 2002, 2016 et 2019. Par ailleurs, le Conseil exécutif de l’Ua. Rapporte la Map, a endossé, à l’occasion de sa 42ème session qui s’est tenue les 15 et 16 février courant à Addis-Abeba en prélude au Sommet de l’Union, les candidatures marocaines en cours au système international. Ainsi, le Conseil a décidé d’appuyer la candidature du Maroc au Conseil de l’Organisation maritime Internationale pour la période 2024-2025, lors des élections qui se tiendront à l’occasion de la 33ème session de l’Assemblée générale de l’Omi, en décembre 2023 à Londres.

De même, ajoute la source, le Conseil a décidé d’appuyer la candidature de M. Mohammed Charef pour sa réélection au Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles pour la période 2024-2027, lors des élections prévues à l’occasion de la 11ème réunion des Etats Parties à la Convention sur les droits des travailleurs migrants, prévue à New York en juin 2023. Le Conseil Exécutif de l’Ua a par ailleurs pris note de la candidature du Maroc au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2028-2029, lors des élections prévues en juin 2027 à New York.