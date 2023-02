Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Février 2023

Ethiopie : Commission climat pour la région du Sahel- Ce recommande le Sommet de l’Ua

La 2eme conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel (CCRS) qui a clôturé vendredi soir ses travaux à Addis-Abeba, a recommandé à la Réunion du Comité des Chefs d’Etat et de gouvernements africains sur le changement climatique (CAHOSCC) et au 36ème Sommet de de l’Union africaine prévu samedi, la prise en compte de ses délibérations dans leurs Rapports respectifs. La conférence qui a été marquée par le message de SM le Roi Mohammed VI, dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a représenté le Souverain, a adopté le protocole additionnel instituant la CCRS, la convention de création du Fonds Climat Sahel, les modalités de contributions des États définies pour le financement du fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la CCRS et du Fonds Climat Sahel ainsi que pour la participation à la 1ère capitalisation dudit Fonds. (Source : Map)

Ethiopie : Union africaine- Le Maroc et l`Algérie s`affrontent pour la vice-présidence de l`institution

La rivalité entre le Maroc et l’Algérie est, une fois encore, source de blocages au sein de l’Union africaine, dont le 36e sommet se tient à Addis-Abeba ce week-end du 18-19 février. Les deux pays s’affrontent déjà en coulisses pour décrocher la présidence tournante de l’institution lors du prochain sommet en 2024, qui doit revenir à l’Afrique du Nord. Et aucun des deux grands rivaux ne semble décidé à céder. Avec notre envoyée spéciale à Addis-Abeba, Florence Morice. La bataille qui oppose le Maroc et l’Algérie a déjà débuté. Elle se joue autour du poste de premier vice-président l’Union africaine pour cette année 2023. Ce siège est traditionnellement attribué au pays amené à décrocher, l’année suivante, la présidence tournante. (Source : Rfi)

Ghana : Tremblement de terre en Turquie- Le corps du joueur Christian Atsu retrouvé

Parmi les dizaines de milliers de victimes du tremblement de terre en Turquie, il y a aussi un footballeur : comme on le craignait malheureusement, étant donné qu'il faisait partie des disparus, Christian Atsu est bel et bien mort. Le corps du joueur de 31 ans de Hatayspor, qui avait aussi porté les maillots de Chelsea et de Newcastle dans sa carrière, a été retrouvé sous les décombres de l'immeuble où il vivait à Antioche. « Ses affaires personnelles sont encore en train d'être retirées. Son téléphone a également été retrouvé », a confirmé son agent Murat Uzunmehmet. Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Atsu avait été retrouvé vivant, mais ces informations se sont malheureusement révélées fausses. ( Presse locale)

Mali : Éducation nationale -Les dates des examens de fin de l’année scolaire 2022-2023

Le ministre de l'Education nationale a fixé les dates des examens de fin de l'année scolaire 2022- 2023 pour les cycle de l'enseignement fondamental, secondaire, général, technique et professionnel.Le calendrier de ces différents examens se présente comme suit:DÉF: EPS du lundi 08 au jeudi 18 mai 2023, et les épreuves écrites du lundi 22 au mercredi 24 mai 2023. CAP : du lundi 29 mai au jeudi 1er juin 2023.- BT : du lundi 05 au jeudi 08 juin 2023.- BAC Technique et Professionnel : du 15 au 16 juin 2023- BAC: du lundi 19 au jeudi 22 Juin 2023- IFM : EPS du 09 au 13 juin 2023, Orales et Pratiques du 14 au 17 juin 2023 et du lundi 19 au vendredi 23 Juin 2023- BT Santé : du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023 - BT AGROPASTORAL: du lundi 03 au vendredi 07 juillet 2023. (Source : aBamako.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Le capitaine Traoré donne des orientations

Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré jeudi les gouverneurs des 13 régions du Burkina Faso pour insuffler une nouvelle dynamique à la lutte contre le terrorisme et il a donné des orientations à cet effet, a annoncé vendredi la présidence burkinabè. Selon la même source, les gouverneurs de régions ont salué cette nouvelle dynamique imprimée par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a déjà permis d'engranger des résultats probants sur le terrain. Les gouverneurs se sont engagés à jouer leur partition dans cette guerre contre les groupes armés terroristes, a précisé la présidence dans son communiqué. (Source : aouaga.com)

Niger : Attaque terroriste à INTAGARMEY - 17 morts, 13 blessés et 12 portés disparus

Dix-sept morts, treize blessés évacués, douze portés disparus, cinq véhicules calcinés et un autre emporté, c’est le nouveau bilan établi par les Forces Armées Nigériennes (Fan ) à travers leur bulletin des opérations en date du 17 février 2023. A travers divers engagements, les Forces Armées Nigériennes (FAN) poursuivent les actions de lutte contre les groupes armés terroristes et s’attèlent à la sécurisation des populations et de leurs biens au niveau des différents théâtres d’opérations. Bilan : 17 morts, 13 blessés évacués, 12 portés disparus, 05 véhicules calcinés et un autre emporté. Les opérations de recherche se poursuivent. (Source : Anp)

Sénégal : Séisme en Turqui et Syrie- Serigne Mountakha offre 100 millions frs cfa aux victimes

Serigne Mountakha Mbacké s'est encore distingué grâce à ses actes de générosité à l'endroit de la communauté islamique. Suite au tremblement de terre qui a touché la Turquie, le khalife général des mourides a débloqué une enveloppe de 100 millions frs cfa pour venir en aide aux victimes, a appris Seneweb. L'information a été livrée par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.

Centrafrique : Grand banditisme- Deux personnes tuées par des hommes armés

Un agent des douanes centrafricaines et un civil ont été tués ce vendredi par des hommes armés non identifiés dans le nord-ouest de la République centrafricaine (RCA), ont confirmé plusieurs sources locales. Un lieutenant des douanes centrafricaines au nom de Prospère Houlhotou et un civil ont été égorgés dans la matinée de ce vendredi au village Liya, situé à environ 50km de la ville de Paoua, chef-lieu de la préfecture de Lim-Pendé (nord-ouest), a précisé à Xinhua Thierry Agouda, commissaire de la police de Paoua. Selon un député local sous le couvert de l'anonymat, les attaquants sont identifiés comme les éléments rebelles de "3R" (Retour, Réclamation et Réhabilitation) , un groupe rebelle créé fin 2015 initialement pour assurer la protection de la communauté peule contre les attaques des anti-balaka. (Source : abangui.com)