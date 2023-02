Cote d'Ivoire: Football Petits Poteaux - La fédération décroche un nouveau partenaire

La liste des partenaires de la Fédération ivoirienne de football petits poteaux (FIFPP) s'étoffe. La fédération a en effet signé un partenariat avec la Société de communication Digitale et Média en ligne en décembre 2022. L'accord a été présenté la presse et au monde sportif le samedi 21 janvier dernier.

Pour une durée de 5 ans, ce partenariat permettra à Me Fofana Inza, président de la FIFPP, et son équipe de bénéficier d'un accompagnement dans leur vision de professionnalisation et de promotion du petit poteau en Côte d'Ivoire. En outre, le partenariat permettra l'organisation des championnats et compétitions, l'encadrement des joueurs, la construction de mini-stades sur toute l'étendue du territoire national, le développement de partenariat à l'international, le développement des plateformes digitales de la FIFPP et le développement de partenariats avec des sponsors.

Ce sont 300 millions pour la réalisation des infrastructures dans 4 communes. A savoir Man, Korhogo, Yamoussoukro et Abidjan-Yopougon.

À l'issue de cette présentation, c'est un président très heureux qui croit en un lendemain meilleur du petit poteau en Côte d'Ivoire et au-delà. " Nous voulons aller de perfection en perfection. Notre souci, c'est de professionnaliser ce sport et le hisser au rang des sports les mieux organisés chez nous. Ce partenariat est un grand pas que nous franchissons et nous osons espérer en des lendemains meilleurs pour notre fédération ", a indiqué Me Fofana Inza, président de la FIFPP.

Notons que le football petit poteau est dans les faits le sport national en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une variété de football qui attire les amateurs de tout âge. Une discipline pratiquée par les Ivoiriens dans tous les villages et hameaux et même dans les grandes villes. La fédération compte aujourd'hui 415 clubs affiliés répartis dans 20 villes depuis sa création en 2017.