Sénégal: Mobilisation du groupe walfadjri contre la coupure de son signal - Haro sur Babacar Diagne

Pas mal de personnes ont répondu à l'appel du groupe de presse Walfadjri hier, vendredi 17 février devant ses locaux pour protester contre la coupure du signal de sa télévision, depuis le vendredi 10 février dernier, pour sept jours par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Les différents orateurs du sit-in ont descendu en flammes son directeur Babacar Diagne.

" Babacar Diagne dégage ", pouvait-on lire sur des T-shirts et que la foule ne cessait de scander. " Merci, Sidy Lamine Niasse ", " Macky Sall, vous avez trahi Sidy Lamine Niasse, le peuple ainsi que démocratie ", " Walfadjri, la voix des sans voix ", répétaient également les manifestants. Le rendez-vous était donné devant le siège de Walfadjri hier, vendredi 17 février à 15 heures. Des activistes, des acteurs politiques, des journalistes, de simples citoyens ont répondu à l'appel du groupe de presse pour protester contre la coupure du signal de sa télévision depuis le vendredi 10 février dernier par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) dirigé par Babacar Diagne et ce pour sept jours. Il lui est reproché la retransmission en direct des images des échauffourées entre des populations et les forces de l'ordre à Mbacké lors du meeting avorté du parti Pastef.

En effet, toutes les personnes qui ont pris la parole, ont crié haro sur les " agissements " du régime en place plus particulièrement du président du CNRA. " C'est feu Sidy Lamine Niasse qui a mis en place le groupe Walfadjri. Après sa mort, beaucoup pensaient que ce groupe allait disparaitre. Au contraire, le groupe est devenu plus puissant parce qu'il est la voix des sans voix. Walf, c'est la voix des personnes victimes du bradage foncier, des policiers à qui on paie 90 mille FCFA par mois, des pêcheurs, des marchands ambulants. Donc, c'est à nous de protéger Walfadjri. On doit respecter sa ligne éditoriale ", a déclaré le député Guy Marius Sagna. Pour sa part, le journaliste Pape Alé Niang n'a pas raté le président du CNRA. " Babacar Diagne, si Dieu l'aimait vraiment, il serait en train d'égrener son chapelet et se reposer. Il a été avec Diouf, Wade et aujourd'hui il est avec Macky Sall en train de faire des dérives. Ce qui m'étonne dans la liberté d'expression, c'est que la régulation ne concerne que les médias privés. Celui qui dirige la RTS est un retraité. Celui qui est la tête du journal le Soleil est un politicien. Les opposants ne passent pas à la RTS et quand ils passent à Walf, on coupe son signal. Ce n'est pas acceptable ", regrette Pape Alé Niang.

Prenant la parole, le président directeur général Walfadjri Cheikh Niasse qui arborait le drapeau du Sénégal, révèle que la volonté l'Etat est de faire disparaitre le groupe de presse. " Aujourd'hui, c'est un jour de victoire car le projet était de mettre à terre Walf. Or Walfadjri n'est ni avec l'opposition ni contre le pouvoir mais avec le peuple sénégalais. Tout le projet de l'Etat du Sénégal, c'est de reprendre la licence du groupe. Ce qui est inacceptable. Nous, notre mission, c'est d'être avec le peuple. C'est ce qu'il attend de nous. On ne va pas reculer. On va continuer notre mission. La lutte continue ", a déclaré Cheikh Niasse. Tout le long du sit-in, sur les hauts parleurs, on pouvait entendre les propos de Sidy Lamine Niasse où il " sermonnait " le président Macky Sall.