Afrique: 36e Sommet de l'Union Africaine à Addis Abeba - Ali Bongo Ondimba prend part à l'ouverture des travaux

Addis Abeba - le 18 février 2023-Présent à l'ouverture des Travaux de la 36ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine, S.E. Ali Bongo Ondimba, Président de la République a, aux côtés de ses Pairs africains procédé à l'examen de différents dossiers inscrits à son Ordre du jour.

Placée sous le thème " accélérer la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange continental (Zlecaf)", cette Conférence a permis aux différents dirigeants et personnalités diverses du Continent de passer en revue de nombreuses questions inscrites à son Agenda, dont les plus importantes sont la réforme institutionnelle de l'Union Africaine, la situation sécuritaire dans le Continent, les changements climatiques, la réponse du Continent face à la pandémie de la Covid 19 et la mise en œuvre de l'agenda 2063.

S'exprimant lors de la présentation du Rapport sur la Paix et la Sécurité, le Président de la République s'est dit honoré de prendre à nouveau la parole en présentiel au cours de ces assises et a vivement tenu à adresser ses remerciements à ses homologues pour leurs nombreuses marques de soutien et d'encouragement à son endroit du fait de sa santé.

Revenant sur la situation sécuritaire du Continent, S.E. Ali Bongo Ondimba a interpellé ses Pairs sur les défis sécuritaires qui s'amplifient à travers l'Afrique.

Le Chef de l'Etat a en outre fait état des diverses actions que le Gabon a menées dans la recherche de solutions visant à instaurer la paix sur des crises ou conflits, durant la Présidence gabonaise du Conseil de Sécurité des Nations Unies au mois d'octobre 2022.

La 36ème Conférence de l'Union Africaine a également au cours de ses Travaux examiné plusieurs Rapports notamment, sur le Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs, sur le NEPAD, sur le Comité des dix (10) Chefs d'Etats de l'UA sur la Réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies (C+10) entre autres Dossiers soumis à l'examen des Chefs d'Etats et de Gouvernement.

Dans son discours de circonstance, le Président de la République a évoqué les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Il a souligné que lors de la Présidence gabonaise du Conseil de Sécurité des Nations Unies au mois d'octobre 2022, le Gabon a placé au cœur de son agenda les préoccupations du Continent.

Il a en outre informé ses Pairs de la tenue à Libreville, du 1er au 2 mars prochain de la première édition du " One Forest Summit ".

Enfin, en marge de ce Sommet, le Chef de l'Etat a présidé la réunion des A3, constituée des trois pays africains Membres non Permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies (Gabon, Ghana, Mozambique),

au cours de laquelle les trois Chefs d'Etat ont convenu de se concerter régulièrement sur toutes questions relatives aux crises, conflits ou autres dossiers relatifs au Continent africain, afin de trouver des solutions endogènes.

Enfin, le Président de la République a reçu en audience le Secrétaire Général de la Francophonie.