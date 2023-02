Tunisie: Terrorisme en Afrique, l'UA appelle à une solidarité internationale " immédiate "

Tunis — Le président de la Commission de Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a appelé, samedi, la communauté internationale de faire preuve de " solidarité concrète, décisive, et immédiate " avec les pays africains affectés par le terrorisme et qui se battent, " souvent seuls", contre ce fléau.

" Le terrorisme poursuit son extension au Mali, au Burkina Faso et dans la région du Lac Tchad, avec des incursions sporadiques, non moins meurtrières, au Mozambique, au Benin et au Togo " a prévenu Mahamat, intervenant dans un discours prononcé à l'ouverture de la 36ème Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, tenue dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

Le haut responsable a ajouté que les pays africains confrontés au terrorisme " se battent, souvent seuls dans l'indifférence générale ".

" Nous avons ici besoin d'un sursaut national et international de solidarité concrète, décisive, immédiate avec les pays affectés. Le temps de la parole est ici fini ", a-t-il dit, selon le texte de son discours, publié sur le site web de l'UA, et consulté par la TAP.

En effet, " l'extrémisme violent, le terrorisme, la conflictualité inhérente aux processus électoraux, les conflits intercommunautaires et les changements climatiques " alimentent et accentuent " l'instabilité politique et la fragilisation des États " dans certains pays africains, a-t-il poursuivi.

L'Afrique subsaharienne, qui a enregistré 48% des décès dus au terrorisme dans le monde en 2021, est devenue " le nouvel épicentre mondial de l'extrémisme violent ", selon un rapport publié le 7 février par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).