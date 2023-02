Algérie: Enseignement supérieur - signature de deux conventions sur le développement des systèmes de stockage des énergies renouvelables

ALGER — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé, samedi à Alger, deux conventions avec le ministère de l'Energie et des Mines et le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, sur les systèmes de développement de stockage des énergies renouvelables.

Les deux conventions ont été signées sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, accompagné du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid.

La première convention conclue entre le Centre de Recherche en technologies des Semi-conducteurs pour l'Energétique (CRTTSE) et le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) d'une part et la Société Nationale de d'Electricité et de Gaz (Sonelgaz) d'autre part, porte sur le développement des systèmes de stockage des énergies renouvelables et la fabrication des batteries au lithium pour stocker l'énergie solaire, tandis que la seconde convention porte sur la valorisation des résultats de la recherche en énergies renouvelables, notamment les systèmes de stockage d'énergie.

A cet égard, M. Baddari a souligné que la signature de ces deux conventions intervient "en application des décisions du Conseil des ministres tenu le 5 février dernier relatives au développement de la recherche dans le domaine du stockage de l'énergie solaire dans le cadre du programme d'action du gouvernement dans le domaine de la transition énergétique afin de valoriser les résultats de la recherche scientifique et dynamiser son rôle dans le secteur économique".

Baddari a fait savoir que le taux d'avancement de la réalisation d'un prototype de batterie de stockage de l'énergie solaire a atteint 70%, ajoutant que le prototype final de la batterie lithium sera remis au Groupe Sonelgaz dans un délai ne dépassant pas les 4 mois. "Ainsi, nous pourrons réaliser une batterie de fabrication locale pour le stockage de l'énergie solaire".

Pour sa part, M. Arkab a précisé que la convention relative au développement du stockage des énergies renouvelables permettra de "renforcer l'efficacité des centrales électriques photovoltaïques, notamment celles se trouvant dans le grand Sud, au nombre de 8 centrales", ajoutant que les batteries de stockage de l'énergie solaire constitueront "la meilleure alternative", conformément à "la tendance internationale pour renoncer à l'utilisation du gasoil".

Par ailleurs, le ministre a révélé que la société Sonelgaz "a atteint la dernière étape d'hybridation de ces centrales dans le grand Sud pour réduire l'utilisation et le transport du gasoil et s'orienter vers l'énergie solaire, ce qui lui permettra d'optimiser les coûts et poursuivre l'activité la nuit", soulignant que la centrale de Djanet sera la première expérience.

De son côté, M. Yacine El Mahdi Oualid a souligné que l'objectif de cette opération est d'"encourager les compétences algériennes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à développer les technologies, notamment dans les domaines vitaux", précisant que "10% des porteurs de projets de startup sont des Algériens établis à l'étranger où ils y ont poursuivi leurs études".