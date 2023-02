Algérie: Célébration de la journée nationale du Chahid - Diverses festivités dans l'Ouest du pays

ORAN — Plusieurs festivités ont marqué la journée nationale du Chahid samedi dans l'Ouest du pays où plusieurs infrastructures ont été baptisés, d'autres inaugurés et des projets lancés.

A l'occasion, les autorités locales civiles et militaires et la famille révolutionnaire se sont rendus aux cimetières des martyrs où ils ont récité la Fatiha à la mémoire des chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale et ont déposé une gerbe de fleurs devant les stèles commémoratives.

A Oran, la cérémonie de la journée nationale du chahid a été marquée par la dénomination de l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) d'ophtalmologie (service B), situé au boulevard Front de mer au nom du moudjahid défunt Dr Hassan Lazreg, ainsi que l'établissement hospitalier spécialisé en ophtalmologie du service A, au nom du chahid Hamou Boutlélis.

La délégation de la wilaya s'est rendue ensuite au domicile du moudjahid Guezzane Djillali dit "commandant Benaffane" pour s'enquérir de son état de santé.

A Tlemcen, les ossements Du chahid Rabah Mehdaoui ont été inhumés au carré des martyrs d'El Hennaya. Les restes mortuaires du chahid, tombé au champ d'honneur en 1959, ont été exhumés dans la zone de Ghazaouet au mois de février en cours.

Il a été procédé également à l'ouverture d'une école coranique "Aïcha Oum El Mouminine" dans la localité "Abou Tachfine" à Tlemcen, en plus de la dénomination d'une école pour enfants malvoyants dans la commune de Mansourah au nom du chahid Slimani Bouhafs, de la tenue d'une exposition de photos de chouhada au musée du Moudjahid de la wilaya 5 historique, de la projection d'un film documentaire et de la présentation d'une pièce théâtrale abordant les combats héroïques et les sacrifices du peuple algérien pour arracher l'indépendance du pays.

A Mascara, le coup d'envoi de la première édition de la caravane historique "découvre l'impact de la glorieuse guerre de libération" qui s'étale sur trois jours, a été organisée par la direction de la jeunesse et des sports avec la participation de cadres de la direction des moudjahidine et ayants droits.

En outre, plus de 200 jeunes se sont rendus sur des sites historiques de la glorieuse guerre de libération nationale pour voir de visu les efforts de l'Etat visant à préserver la mémoire nationale.

Les autorités de la wilaya ont rendu une visite à la veuve du chahid Labter kada dans son domicile à Bouhanifia pour s'enquérir de son état de santé.

Ils ont également honoré plusieurs familles de chouhada et de moudjahidine de cette ville.

A Saïda, il a été procédé à la remise des clefs de 200 logements promotionnels aidés (LPA) et 100 logements sociaux participatifs (LSP), de même que des décisions d'aides à l'habitat rural au profit de 95 familles, en plus de la mise en service d'un réseau d'électrification rurale d'une exploitation agricole "Arzag Abdelkader" dans la localité de Zirouane (commune de Sidi Boubekeur).

L évènement a été aussi marqué par le coup d'envoi de projets de réalisation d'un nouveau groupe scolaire et d'une cantine scolaire au niveau de l'école "Meklali Benfréha" dans la commune de Sidi Amar, ainsi que le lancement de travaux d'entretien de la voie d'évitement Est 6 entre les axes du rond point de la commune d'Aïn Soltane et la localité d'Aïn Taghat.

A Naama, une opération de remise de pièces et objets liés à la guerre de libération nationale a été organisée au musée du Moudjahid de la wilaya, dont un canon et trois mines anti-personnelles (période coloniale).

En outre, un concours sur l'histoire a été organisé, de même que des activités sportives.

A El Bayadh, une caravane a été organisée par la direction des moudjahidine et ayants droit , en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports, avec la participation de plus de 60 enfants, des moudjahidine et de fils de chouhada qui se sont rendus à la zone Sbihi dans la commune d'Ain Laarak pour revisiter la bataille héroïque qui a eue lieu en 1957. Une bataille où sont tombés au champ d'honneur 75 chouhada.

En outre, la famille révolutionnaire dans la commune de Rogassa a été honorée à l'occasion.

A Sougueur (Tiaret), une cérémonie de mise en exploitation d'un projet d'alimentation de 361 foyers au gaz de ville à été organisée à haï "Dar Abdellaoui", de même qu'une remise d'actes de propriétés à 473 bénéficiaires de logements dans le cadre de l'auto-construction et de l'habitat rural et de groupements réalisés dans le cadre de la CNEP-IMMO.

Il a été procédé, aussi, à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un orphelinat, une opération qui sera supervisée par l'association "El Amane" de l'éducation et de la prise en charge des orphelins, ainsi qu'un groupe scolaire au niveau d'un regroupement rural de Boukrima.

Le moudjahid Bensassi Medjdoub et la veuve de chahid Bendida Cheikh ont été honorés par la kasma des moudjahidine au niveau de cette collectivité locale.

A Sidi Bel Abbes, la daïra de Mostéfa Benbrahim a abrité une cérémonie honorant des moudjahidine à leur domicile.

Cette journée commémorative a été marquée également par la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de 193 foyers au douar Mehada (commune de Belarbi) et un projet de raccordement en cette énergie a été lancé au douar "Esbabha".

Au siège de la wilaya, une cérémonie symbolique de remise des clés de 760 logements location vente "AADL", a été organisée en présence des bénéficiaires.

A Relizane, la célébration de la journée nationale du chahid a été marquée par l'attribution de 125 logements sociaux à leurs bénéficiaires à travers différentes communes de la wilaya.

A Aïn Témouchent, le programme de célébration de cette journée nationale a comporté la mise en service de projets de raccordement de 400 foyers au gaz de ville dans la localité d'Aïn Laalem (commune d'Aïn Tolba). En outre, une source d'eau a été réalisé dans la zone de Sidi Saada dans la commune de Ghellal, d'un débit de 778 mètres cubes d'eau par jour.