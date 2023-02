Algérie: Mémoire nationale - Lutte sans relâche contre les plans coloniaux visant à séparer le Sud du reste du pays

OUARGLA — Les participants à une conférence sur la mémoire nationale et le rôle des wilayas dans le sud du pays dans la lutte contre la politique de la France coloniale à diviser l'Algérie ont mis l'accent samedi à Ouargla sur le rejet catégorique exprimé avec véhémence contre le projet en question tracé par De Gaulle (président français).

Dans ce cadre, le Pr. Lakhdar Aouarib, de l'université de Ouargla, a passé en revue, dans sa communication intitulée "l'Organisation révolutionnaire dans la région d'Ouargla et la position de la France à son égard", les étapes de la guerre de libération dans cette région, politique et militaire, et les manifestations pacifiques du 27 février 1962 qui constituaient le couronnement de la parfaite coordination entre les cellules révolutionnaires qui travaillaient secrètement pour mettre en échec les desseins de séparation du sud du reste du pays par le colonisateur français".

Le conférencier a évoqué, à ce titre, la position inébranlable des notables de la région qui n'ont pas cédé aux pressions et tentations de la France coloniale.

De son côté, l'universitaire de M'sila, Djamel El-Bouss, a évoqué les manifestations du 13 mars de Taïbet et la position de la population locale du projet de division du pays et la politique barbare adoptée par le colonialisme français à l'encontre des autochtones lors de leur manifestation pacifique rejetant le projet séparatiste du sud du pays du Nord.

L'intervenant a mis en avant le rôle de la population du Sud algérien ayant contraint le colonisateur français à annoncer le cessez-le-feu et la reconnaissance de la souveraineté nationale.

L'universitaire Aboubakr Hamidi (M'sila) a évoqué les différentes formes de résistance dans le sud du pays et la mission de la population locale à déjouer les desseins infernaux des autorités coloniales qui n'ont pas hésité à user de tous les moyens humains et matériels pour séparer la région du Sud du reste du pays.

Les conférenciers entendent par cette rencontre répertorier et archiver le parcours militant des habitants dans le Sud du pays et leur rejet des desseins coloniaux, en vue de transmettre la bravoure des moudjahidine aux générations montantes, par souci de préserver la mémoire et l'unité nationale, mais également cimenter la cohésion sociale, a indiqué le président de l'organisation de la préservation de la mémoire nationale, Abdelkrim Khadri.

Organisée dans le but de préserver la mémoire nationale et transmettre le message des Chouhada, la conférence qu'a abritée la bibliothèque principale de lecture publique Moudjahid Mohamed Tidjani s'inscrit au titre de la 8eme semaine culturelle et historique des wilayas dans le Sud du pays et la célébration de la Journée nationale du Chahid.