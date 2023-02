Afrique: ZLECAF - Le choix du thème du Sommet de l'UA cadre avec les priorités de la Ligue arabe

ADDIS-ABEBA — Le Secrétaire général (SG) de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit a affirmé, samedi à Addis-Abeba, que le choix du thème sur l'accélération de la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) comme slogan du 36e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), cadrait avec les priorités de la Ligue arabe, un projet de développement d'une zone de libre-échange arabo-africaine étant disponible.

Dans une allocution à l'ouverture du Sommet de l'UA, M. Aboul Gheit a indiqué que cette échéance intervenait dans une conjoncture internationale "délicate et complexe qui incite les pays de l'UA à partager leurs expériences et à échanger leurs visions sur les meilleurs moyens de faire face à ces situations", se félicitant du choix du thème +Accélération de la mise en œuvre de la ZLECAF+ comme slogan de ce Sommet, car "cadrant avec les objectifs et les priorités de la Ligue arabe".

Ce choix s'explique, a-t-il précisé, par l'existence d'un projet de développement d'une zone de libre-échange arabo-africaine, s'inscrivant dans le cadre du plan d'action conjoint arabo-africain qu'il convient de revoir aujourd'hui, annonçant la tenue du 5e Sommet arabo-africain, l'année en cours, en Arabie Saoudite.

Sur le plan politique, le SG de la Ligue arabe a indiqué que les récentes crises mondiales ne doivent pas occulter les problématiques que connaissent plusieurs régions arabes et africaines, appelant à ce propos à renforcer la coopération entre les pays de l'Organisation afin de soutenir les pays qui souffrent d'instabilité et œuvrer à faire réussir leurs plans de développement, à l'instar de la Somalie et du Soudan.

Quant à la Libye, M. Aboul Gheit a fait remarquer que ce dossier représentait une "priorité commune" pour l'UA et la Ligue arabe, exhortant toutes les parties libyennes à "recourir à une solution politique et à surmonter les obstacles qui obstruent la tenue des élections, le but étant d'atteindre la phase de stabilité politique qui préserve l'unité et la souveraineté du pays".

Par ailleurs, le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a salué la position de l'UA en faveur de la cause palestinienne pour mettre fin à la colonisation sioniste, se disant confiant que l'Afrique "honorera toujours son engagement en faveur de la lutte du peuple palestinien".

Pour sa part, le SG de l'ONU, Antonio Guterres a rappelé aux pays de l'UA l'importance de se soutenir, affirmant que "les pays africains ne sauraient investir dans les domaines vitaux et élargir le champs de développement sans qu'ils s'entraident".

Il a plaidé, dans ce sillage, pour que ces pays aient "plus de poids dans les institutions économiques et financières mondiales".

Pour M. Guterres, le sommet des objectifs de développement durable prévu septembre prochain, "devrait être un tournant décisif en matière de soutien des pays émergents et la réforme du système financier mondial dont les répercussions ont secoué plusieurs pays, africains notamment".

Par ailleurs, le SG de l'ONU a mis en exergue les efforts de l'UA en vue d'instaurer la paix et la sécurité permettant à ses Etats la mise en œuvre de leurs propres plans de développement en s'appuyant sur les ressources considérables dont ils disposent.

Appelant les dirigeants africains à "unifier les rangs et les objectifs" face aux différents défis du continent, M. Guterres a précisé que "l'Afrique devrait doubler d'efforts pour instaurer la paix et la sécurité et mettre fin au terrorisme".

A ce propos, il a fait part de son inquiétude quant "à l'escalade de violence enregistrée à l'est du Congo et la région du Sahel outre la régression de la démocratie dans certains pays africains".

Le SG de l'ONU a salué, par la même, les efforts consentis par l'UA pour "la mise en place de systèmes démocratiques élus" à Burkina Faso, la Guinée, le Mali et au Soudan.