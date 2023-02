Ile Maurice: Jean-Philippe Lagane - "Nous sommes plus que jamais ancrés au sein du Top 5 des nations africaines"

Le bilan de la Team MCB-Maurice aux 19es Championnats d'Afrique au Ghana a été exceptionnel avec neuf médailles dont cinq en or. La meilleure récolte pour une sélection mauricienne à cette compétition. Ce qui satisfait pleinement le président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), Jean-Philippe Lagane. Dans l'entretien qui suit, le dirigeant parle des prochains objectifs de nos cyclistes pour la saison 2023 et ne cache pas son désir que les 20es Championnats continentaux se tiennent sur notre sol en 2024.

Neuf médailles dont cinq en or, c'est la meilleure récolte pour une sélection mauricienne aux Championnats d'Afrique sur route. Est-ce que vous vous y attendiez ?

Ce que nos équipes ont accompli est vraiment exceptionnel. Nous avions de vrais espoirs au départ, mais lorsque j'ai appris que l'Afrique du Sud avait décidé de faire l'impasse sur ces championnats, alors que certains de leurs coureurs professionnels étaient déjà qualifiés, comme Louis Meintjes, Daryl Impey, Stefan de Bod chez les garçons et Ashleigh Moolman chez les dames, j'ai vraiment pris confiance ici, surtout concernant les trois épreuves dans lesquelles les filles étaient engagées.

Nous avons, en effet, été plus forts que la dernière fois dans le relais mixte tandis que les jeunes ont évolué sans complexe. Ce que j'avais également déduit de l'entraînement du contre-lamontre par équipes n'a fait que raviver l'espoir. Enfin et surtout, ils ont dépassé nos attentes pour la course sur route en décrochant l'or et l'argent. Comme quoi, ce travail de longue haleine rapporte ses fruits pour le plus grand bonheur du cyclisme local.

La sélection avait aussi pour objectif de marquer le maximum de points UCI au Ghana. A-t-il été pleinement atteint ?

L'objectif principal était de récolter des points UCI, que ce soit pour les filles ou les garçons. Avec les résultats obtenus lors de ces championnats, ce sera suffisant pour les filles. Pour les garçons, même avec les 262 points récoltés, il y a encore du travail en vue. Il faut saisir chaque opportunité dès maintenant pour améliorer ce chiffre. Il est bon de noter, cependant, que les garçons ont fait beaucoup mieux, soit 140 points de plus par rapport à la dernière édition. Un autre motif de satisfaction.

On a vu les cadets (Samuel Dupuy, Juliano Ndriamanampy, Tristan Hardy et Henri Rouillard) évoluer sans complexe pour leur première participation au niveau continental. Est-ce que, selon vous, cette génération est capable de remporter le titre en course sur route et en contre-la-montre individuel en élites à l'avenir ?

Il n'est pas exagéré de parler d'une génération dorée en devenir. Juste pour vous dire que trois d'entre eux sont encore néophytes chez les cadets et n'ont pas une seule course à leur actif. Pourtant, regardez ce qu'ils nous ont sorti en guise de grande première !

La bonne nouvelle est que nous avons quatre autres jeunes talents juste derrière. Cela représente une belle pépinière pour l'avenir et c'est à nous de veiller à ce qu'ils soient bien encadrés.

Dans ce contexte, nous envisageons sérieusement l'envoi de six jeunes coureurs en formation en France. Nous avons mis en place une collecte de fonds pour leur permettre de faire le voyage et d'en tirer les bénéfices. C'est de cette manière qu'on progressera, il n'y a pas de doute là-dessus. Je saisis cette occasion pour attirer l'attention des autorités.

Jean-Pierre Van Zyl, directeur du centre satellite de l'UCI en Afrique du Sud, a félicité la Fédération mauricienne de cyclisme pour le travail qu'elle accomplit notamment au niveau des jeunes et du cyclisme féminin. Les instances internationales soutiennent donc la FMC. Quelles sont les opportunités qui pourraient être offertes à nos cyclistes afin qu'ils progressent davantage ?

Je dois vous dire que Jean-Pierre Van Zyl est très proche de nous et qu'il a su se montrer très utile à chaque fois que nous avons sollicité son expertise. Il connaît bien le plan stratégique mis en place sous la présidence de Lawrence Wong avec la précieuse contribution de l'ancien directeur technique national, Michel Thèze, il y a maintenant huit ans. Nous avons toujours été cohérents dans notre approche et constants dans nos décisions. Il n'est pas surprenant que nous obtenions les résultats positifs actuels. Ses messages de soutien ont été partagés sur notre groupe de fans et cela fait chaud au cœur.

Nous avons décidé depuis cette année, avec la contribution remarquable de notre partenaire, la MCB, de ramener l'écart entre 5/6 de nos coureurs d'élite et quelques-uns de nos meilleurs juniors. Ainsi, Noah Ong Tone, Jeremy Raboude et Gaël André sont les premiers concernés de cet exercice que nous comptons renouveler chaque année.

De plus, l'UCI et la Solidarité olympique ont mis à disposition des fonds pour l'amélioration et le bien-être des jeunes coureurs africains. Notre souhait est que de plus en plus de coureurs puissent profiter de ce projet, surtout dans la perspective du grand événement que seront les Championnats du monde au Rwanda en 2025, qui se tiendront pour la première fois sur le sol africain.

Quelles seront les prochaines sorties internationales de la Team MCB-Maurice cette année ?

La plus proche échéance de la Team MCB-Maurice reste le Tour du Bénin du 29 avril au 3 mai. Suivra notre Tour de Maurice qui vient d'intégrer l'Africa Tour où nous serons à domicile. A retenir un stage en Turquie avant les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) et deux rendez-vous vers fin septembre pour boucler le périple international et aussi régional avec le Tour de la Réunion.

Nous serions heureux, avec la bénédiction du ministère des Sports, de répondre favorablement à l'invitation pour le Championnat du monde de relais mixte. Les filles seront également en lice pour la course sur route.

Maurice s'est-elle vraiment portée candidate auprès de la Confédération africaine de cyclisme (CAC) pour accueillir les Championnats d'Afrique l'an prochain? Sera-t-il possible de rééditer la performance de cette année ou même de faire mieux ?

Il y a eu des murmures sur l'intention de la Confédération africaine de cyclisme (CAC) de confier la prochaine organisation des Championnats d'Afrique à l'île Maurice. En plus du louable travail d'organisation accompli par Michel Mayer et Jean-Claude Chelin dans cette optique.

La tenue d'un tel événement n'effraie plus la FMC, qui a acquis suffisamment d'expérience et d'expertise jusqu'ici. Nous sommes prêts à relever le défi, sous réserve bien sûr du feu vert et du soutien des autorités mauriciennes.

Sur le plan de la compétition, je suis d'avis que nous nous en sortirons très bien. Nous ne pouvons pas décevoir sur notre sol. Nos coureurs connaissent bien l'ambiance et les exigences, sans oublier le parcours et ses secrets. Vous aurez remarqué que l'écart entre les meilleures nations africaines et la Team Maurice s'amenuise graduellement. Nous sommes plus que jamais ancrés au sein du Top 5 des nations africaines.