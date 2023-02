Algérie: Cyclisme/1er Tour national d'Oum El Bouaghi - Près de 50 cyclistes sur la ligne de départ

OUM EL BOUAGHI — Quarante sept (47) cyclistes représentant 20 wilayas ont pris part samedi à la première édition du tour national Oum El Bouaghi-Macomades organisé à l'occasion de la Journée nationale du chahid.

Le coup d'envoi de cette course conjointement organisée par la direction de la jeunesse et des sports et la fédération algérienne de cyclisme (FAC) a été donné près du cimetière des chouhada par le wali d'Oum El Bouaghi, Samir Nefla.

Cette course qui met en lice des coureurs des catégories juniors et séniors se déroule sur un circuit de 150 km allant de la ville d'Oum El Bouaghi en passant par Guelif et le barrage d'Ouerkiss puis Touizline, Ain Diss, Ain Babouch, Ksar Sbihi et Ain Beida puis retour à Oum El Bouaghi, a précisé à l'APS le président de la ligue de cyclisme, Rafik Hadji.

C'est la première manifestation organisée par cette ligue depuis sa création en décembre 2022, selon la même source qui a précisé que cette instance compte quatre clubs activant à Ain M'lila, Ain Beida et Oum El Bouaghi.

La célébration de la Journée nationale du chahid a donné lieu en outre à l'organisation d'un tournoi d'haltérophilie à la salle omnisports d'Ain Beida et au championnat de wilaya de Koshiki Karatedo (benjamins et benjamines) au complexe de proximité Khelaïfia Rebeï de la ville d'Oum El Bouaghi.