Algérie: Blida - Ces héroïnes qui ont sacrifié leur jeunesse pour que vive l'Algérie

BLIDA — La wilaya de Blida compte, à l'instar de toutes les régions du pays, des héros qui ont choisi de sacrifier leur vie pour libérer l'Algérie du joug colonial français, dont des jeunes filles qui ont rejoint les maquis de la Révolution pour soutenir leurs frères dans le combat libérateur.

Bahia Yantrene, Ratiba Allami, et Cherifa Mehali, comptaient parmi les chahidate de Blida tombées au champ d'honneur à la fleur de l'âge, dont la majorité n'avait même pas bouclé le 20e printemps, selon les informations recueillies auprès de la direction locale des moudjahidine et des ayants droits à la veille de la commémoration de la journée national du chahid.

Bahia Yantrene, native du vieux quartier populaire de Douirate (au centre-ville de Blida), est morte en martyr à l'âge de 18 ans, une année après avoir rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN).

Née le 28 janvier 1940, Bahia avait pris connaissance très jeune des exactions commises par le colonisateur contre les algériens emprisonnés. Plusieurs membres de sa familles étaient souvent arrêtés et ses parents régulièrement convoqués par la police parce que leur deux fils Ali et Chabane avaient rejoint le maquis.

Son visage à l'aspect angélique et innocent a été un atout qui lui avait permis d'accomplir avec succès et sans éveiller les soupçons de l'ennemi, les différentes missions qui lui avaient été confiées par les responsables de l'ALN, dont le transport d'armes et de documents, selon la même source qui a rappelé que la chahida avait rejoint le maquis à la wilaya IV historique après avoir reçu la bénédiction d'un de ses frères qui était dans les geôles du colonisateur.

Après avoir intégré les rangs de l'ALN, l'armée coloniale a chassé du quartier de Douirate, sa famille, soupçonnée d'héberger des moudjahidine, dans un geste lâche de vengeance. La famille Yantrene a été transférée à Tizi-Ouzou où la jeune Bahia a continué son parcours héroïque jusqu'à sa mort au champ d'honneur en 1958, rejoignant ses frères Ali et Chaâbane qui l'avaient précédé sur la voie du sacrifice pour la patrie.

L'autre héroïne de Blida, Ratiba Allami, née le 19 avril 1938, avait choisi elle aussi de sacrifier sa jeunesse sur l'autel de la liberté et de l'indépendance de l'Algérie, plutôt que de subir les exactions de l'armée coloniale.

De son nom de guerre Nadjia, elle avait entamé son combat en 1958 en tant que "Fidaïya" et avait participé à plusieurs opérations, dont celle ayant ciblé une école dans la commune de Mozaïa (à l'ouest de Blida) où un policier français avait été éliminé. Elle avait poursuivi son combat jusqu'en 1959, l'année où elle est tombée au champ d'honneur alors qu'elle était à peine âgée de 21 ans.

La liste des chahidate de Blida comprend aussi le nom de Cherifa Mehali, née dans une famille révolutionnaire d'El Afroune, (Ouest de Blida), et morte en martyr en 1959 alors qu'elle était à peine âgé de 16 ans, avec sa grand-mère paternelle Fatma Dilmi, qui avait elle aussi rejoint les rangs de l'ALN.

Selon la direction des moudjahidine, la maison de la famille Mehali servait de centre de liaison et de coordination des opérations. Cherifa aidait son père moudjahid qui était chargé par l'ALN de collecter les renseignements, trouver les armes et surveiller la route utilisée par les moudjahidine pour s'assurer de leur sécurité. Sa mère et sa grand-mère s'occupaient de l'approvisionnement en eau et en nourriture.

Un jour, alors que deux moudjahidine se trouvaient cachés dans le domicile de la famille Mehali, un gendarme français, accompagné d'une autre personne, s'était présenté chez eux pour tenter d'obtenir des renseignements. Un des moudjahidine avait ouvert le feu sur eux et les avait éliminés.

Les forces de l'armée coloniale ont encerclé la maison et tué Cherifa et sa grand-mère, qui ont ainsi rejoint le père tombé en martyr en 1958. Khadidja Kheddouche, la mère de Cherifa, avait été conduite à un centre de torture où elle a subi les pires supplices, avant d'être jetée en prison jusqu'en 1961.