Algérie: Le Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran reflète l'attachement des Algériens et des musulmans à l'Islam

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, vendredi à Alger, que le Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran reflétait l'attachement de la nation algérienne et musulmane à l'Islam, saluant le soutien du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux érudits et aux récitants du Saint Coran.

Dans une allocution à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 18e édition du Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran, le ministre a indiqué que cette manifestation religieuse "reflète l'attachement des Algériens et des musulmans à la l'Islam".

Il a indiqué que ce genre de concours se voulait une réponse aux tentatives attentatoires à la religion musulmane, notamment celles ciblant le Saint coran dont le but est d'altérer l'image de l'Islam.

M.Belmehdi a saisi l'occasion pour saluer l'intérêt accordé par le Président Tebboune aux oulémas et aux récitants du Coran, de même que les positions de l'Algérie en faveur des causes justes dans le monde, notamment la cause palestinienne.

Le ministre a rappelé que la clôture de ce concours religieux coïncidait avec la célébration de Leilat el Isra wal Miraj (Le voyage nocturne et l'ascension du Prophète Mohamed (QLSSSL) et la journée nationale du chahid (samedi), rappelant les sacrifices des chouhadas pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Pour rappel, la récitante algérienne, Chaima Anfal Tebani a remporté la première place de la 18e édition du Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique qui a vu la participation de candidats de 51 Etats représentant le monde arabo-musulman.

L'étudiante Tebani a reçu sa distinction lors d'une cérémonie organisée par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs en l'honneur des lauréats de cette édition ainsi qu'au jury qui a supervisé l'évaluation des participants à ce concours.

La cérémonie de clôture du Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran qui a été organisée au Centre international des conférences Abdelatif Rahal (CIC), a vu également la distinction du suédois, Hassan Chaib Mohamed Chafiai, qui a remporté le deuxième prix, suivi d'Ablaziz Mekhlouf Salem Melouga de la Lybie.

Par la même, les membres du jury international (Sénégal, Kuwait et Algérie) qui a supervisé l'évaluation des participants ont été distingués, en présence de nombre de ministres, de représentants du corps diplomatiques en Algérie, de responsables et de cadres de différents secteurs.

Créé en 2004, le Prix international d'Alger de récitation du Coran est ouvert aux récitants du Coran âgés de moins de 25 ans n'ayant pas remporté l'un des trois premiers prix lors des précédentes éditions. Les récitants professionnels sont interdits de participation à ce concours.