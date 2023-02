Afrique: CHAN-3ème journée groupe D - La Mauritanie bat le Mali et file en quarts de finale

C'est une grosse surprise ! La Mauritanie est qualifiée pour les quarts de finale.

Les Mourabitounes ont composté leur ticket pour le tour suivant hier en battant le Mali 1-0 à Oran. Finaliste de la précédente édition, le Mali avait les faveurs des pronostics pour cette dernière journée de la poule D. Dans une rencontre un peu équilibrée, chacun des deux adversaires a essayé de prendre le dessus sur l'autre. Mieux organisés, les joueurs de la Mauritanie sont plus réalistes. Ils dominent leurs adversaires. Les Mauritaniens concrétisent leur domination en marquant l'unique but de la rencontre synonyme de qualification. Les Mourabitounes ont acquis leur succès grâce à un but de l'attaquant Mamadou Sy à la 53e minute.

Cette victoire permet à la Mauritanie de compter quatre points dans cette poule à trois, devant l'Angola (2 points) et le Mali (1 point), et de prendre ainsi le seul billet du groupe pour le prochain tour. C'est la toute première fois que les Mourabitounes atteignent ce niveau dans cette compétition. La Mauritanie rencontrera le Sénégal en quart de finale le vendredi 27 janvier à 19h TU à Annaba.

Un peu plus tard pour le compte de la 3ème et dernière journée du groupe E, le Cameroun et le Niger se sont affrontés. Les 22 acteurs ont entamé le match 100 à l'heure. De nombreuses occasions de part et d'autre. C'est une équipe du Niger décomplexée qu'il a été donné de voir face au Cameroun. Donnés favoris pour ce match, les Lions Indomptables se sont heurtés à une équipe solide du Niger.

Au retour des vestiaires, le Mena du Niger va continuer à bousculer le Cameroun. Entreprenants, les Nigériens acculent les Lions Indomptables et finissent par obtenir un coup franc qui leur permet de marquer le but de la victoire à la 69e. Le Cameroun qui était qualifié en cas de match nul se retrouve dans une situation inconfortable. Malgré leurs nombreux assauts en direction de l'adversaire, les Camerounais ne parviennent pas à égaliser face à une équipe conquérante du Niger. Ce score de 1-0 permet au Niger d'accéder au second tour du CHAN. Le Niger sera face au Sénégal en quart de finale le samedi 28 janvier.