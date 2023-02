Madagascar: Ambatovy - Contribution à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire

Conformément à ses engagements sociaux Ambatovy réalise avec l'Etat et l'agence japonaise de coopération une vaste opération d'engrais amélioré au sulfate d'ammonium de 500.000 tonnes, en vue d'un meilleur rendement rizicole.

La distribution des premiers sacs pour la région Alaotra Mangoro a eu lieu avant-hier à Morarano Chrome lors d'une cérémonie honorée de sa présence par le Président de la République Andry Rajoelina.

Nette amélioration

R.B un riziculteur de l'Alaotra ne cache pas sa joie. Membre de la coopérative Tsaravohy du PC 23 de la plaine rizicole de l'Alaotra, il figure parmi les paysans qui vont bénéficier de la dotation de sulfate d'ammonium fruit d'un partenariat entre l'Etat malgache, l'agence japonaise de coopération JICA et la société minière Ambatovy. " Grâce à cette facilitation de l'acquisition d'engrais, il y aura forcément une nette amélioration de notre rendement rizicole " se réjouit-t-il en profitant de l'occasion pour remercier les initiateurs de ce projet qui va permettre aux paysans soit, d'obtenir gratuitement de l'engrais amélioré au sulfate d'ammonium soit de les acheter à un prix modique de 1.500 ariary. " Avant avec un prix de 5000 ariary le kilo de l'engrais il était très facile aux paysans d'en acheter " reconnaît-il. Dorénavant il va pouvoir augmenter ce rendement qui était d'à peine 2,5 tonnes à l'hectare. " Si on emploie la bonne technique, on peut dépasser largement les 5 tonnes à l'hectare voire un rendement maximum de 8 tonnes à l'hectare " continue-t-il d'expliquer.

Partenariat public privé

Ce projet de distribution de sulfate d'ammonium constitue en tout cas un exemple efficace de partenariat public privé. A l'origine, c'est le Président de la République Andry Rajoelina qui a négocié avec le Président de groupe japonais Sumitomo, actionnaire majoritaire d'Ambatovy pour le montage de ce projet, durant la 8éme édition de la conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD) à Tunis en août 2022. Par la suite, les équipes respectives du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, de la JICA et d'Ambatovy ont travaillé ensemble pour une mise en œuvre rapide de l'opération. Concrètement Ambatovy assurera la distribution des sulfates d'ammonium qui sera effectuée à travers le projet PAPRIZ dans les régions concernées par le projet. C'est le PAPRIZ qui assurera la distribution jusqu'aux bénéficiaires qui sont au nombre de 225.000 paysans pou l'ensemble du projet. Une manière pour la société minière de participer à sa façon à l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire fixés dans le Velirano N°9. " Cette donation fait partie des efforts continus d'Ambatovy pour soutenir le développement durable dans son pays hôte et pour construire un avenir meilleur pour les communautés " a déclaré le Président d'Ambatovy Gustavo Gomes. Et d'ajouter que " la société Ambatovy comprend le rôle important que joue l'agriculture dans la société malgaches et est ainsi fière de soutenir et de faire une différence positive dans la vie des agriculteurs par l'amélioration de leurs rendements rizicoles ". Cette donation est ainsi une preuve de l'engagement d'Ambatovy à créer de la valeur partagée avec le peuple malgache.