Ile Maurice: Lettre de Bruneau Laurette - La SST a-t-elle déjà utilisé un camion à bétail lors d'une saisie dans l'Ouest ?

C'est une des questions posées par Bruneau Laurette à partir de sa cellule à Melrose. Il a aussi fait d'autres observations.

L'activiste a écrit à tous les Mauriciens à l'occasion de son centième jour en détention. Il a écrit cette lettre pour faire comprendre pourquoi la police avait refusé de prendre sa déclaration après son arrestation. Il le fait donc avec du recul après les derniers développements intervenus dans l'affaire Franklin. Ainsi, dit-il, si la police l'avait interrogé dans le cadre de son enquête, il aurait parlé du "cartel de l'Ouest" qui, selon lui, aurait un lien avec son arrestation et le "planting" de drogue, le 4 novembre dernier. Il revient aussi sur la saisie de Rs 525 000 effectuée en octobre à Chemin-Grenier sur Franklin dans une Range Rover.

D'emblée, Bruneau Laurette veut savoir pourquoi des éléments de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) comptaient des liasses de billets (photos) dans la maison de Franklin, lors d'une perquisition chez lui en octobre dernier. Or ces liasses (Rs 525 000) avaient été retrouvées dans la Range Rover du trafiquant à Chemin-Grenier.

Plus important, Bruneau Laurette demande pourquoi le fils d'un haut gradé de la police était en possession de cette même Range Rover qui aurait, selon l'activiste, été retirée du poste de police de Chemin Grenier par ce même fils d'un haut gradé. Pour Bruneau Laurette, tout ce qui précède démontrerait qu'il y a un lien entre le pouvoir et Franklin. L'activiste pose les questions suivantes à qui de droit : pourquoi le commissaire de police se tait-il ? Pourquoi l'ICAC n'a démarré son enquête que maintenant et pourquoi un certain Vicky n'a pas encore été interpellé par l'ICAC ? Pourquoi Franklin a tenu à faire une déclaration à la police pour dire que ce n'est pas lui Franklin qui a "planté" de la drogue dans le coffre de sa (Bruneau Laurette) voiture ? Il se demande donc quelle est la relation entre Franklin et la SST et qui Franklin protège-t-il ?

Bruneau Laurette demande aussi pourquoi la MCIT n'a pas encore interpellé Franklin après le jugement de La Réunion, rendu public récemment et surtout pourquoi la MCIT n'interroge pas Franklin sur ses dires qu'il n'a pas planté de la drogue chez les Laurette. Aussi pourquoi la MCIT n'a pas encore pris la version de l'ASP (NdlR : un officier de l'ADSU) cité par Franklin dans sa déclaration à la police ?

Bruneau Laurette se demande qui a bloqué l'extradition de Franklin que ce soit dans le gouvernement ou dans la police ? Quel est ce deuxième bateau qui est parti récupérer un colis et l'équipage à Sainte-Rose alors qu'un autre speedboat a été retrouvé incendié ? Concernant la saisie de drogue de 100 kg, poids passé à 58 kg, à Rivière-Noire l'année dernière, Laurette demande si la SST a déjà utilisé un camion à bétail lors d'une saisie dans l'Ouest et si oui, qui est le propriétaire du camion ? Il demande aussi qui protège certains policiers qui ont fermé les yeux sur Franklin ? Enfin pour Laurette, il est devenu un prisonnier politique parce qu'il a dénoncé des magouilles du gouvernement et de la police.