Ile Maurice: Séisme en Turquie - Des Mauriciens dont Shakeel Anarath apportent leur soutien

Le bilan s'élèverait, à ce jour, à plus de 40 000 morts depuis qu'un violent séisme a frappé une partie de la Turquie et la Syrie, le lundi 6 février. "Le pire désastre naturel en un siècle" en Europe, a affirmé, d'ailleurs, mardi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Nous sommes toujours en train d'en mesurer l'ampleur", a insisté le directeur de la branche européenne, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse. Entre-temps, nombreux sont ceux qui ont décidé d'apporter leur soutien comme ils le peuvent. Des Mauriciens sont parmi ces bénévoles.

Shakeel Anarath, directeur d'Al Ihsaan Foundation, et son Head of Operation sont en Turquie depuis le 13 février et y resteront jusqu'à la semaine prochaine. Ils aident les secouristes déjà mobilisés sur place afin de rechercher ceux qui sont toujours pris au piège sous les décombres. Ils distribuent également des vivres, de l'eau, des couvertures et prochainement des tentes à ceux affectés par ce drame humain. Nous avons pu nous entretenir avec Shakeel Anarath mercredi soir. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il est revenu sur la situation en Turquie actuellement.

"La situation est chaotique, désolante, d'une grande tristesse. Nous sommes face à des personnes, des pères de famille qui sont devant les décombres jour et nuit dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus vivants. Il y a d'autres qui s'affairent à fouiller dans ces mêmes décombres afin de retrouver leurs effets personnels... du moins ce qu'il en reste." Shakeel Anarath explique qu'en ce moment, il donne un coup de main aux secouristes présents afin de rechercher des personnes toujours coincées sous les débris. "Cela fait près de 10 jours que le drame s'est produit et je peux vous dire qu'il y a toujours des personnes vivantes sous les débris. Nous entendons des voix, faibles certes." Il poursuit en décrivant une grande scène de désolation avec des milliers de familles qui se réfugient sous des tentes de fortune devant leurs maisons détruites. Et il fait froid en ce moment. La température avoisine les -2 degrés par moments la nuit, selon lui.

Shakeel Anarath indique toutefois que le gouvernement turc fait un énorme travail. "Il a fait installer des tentes de qualité pour de nombreux réfugiés et offre trois repas chauds par jours à plusieurs. Il y aussi parmi les sinistrés beaucoup d'enfants. Ainsi, du lait et des couches sont distribués." Al Ihsaan Foundation, présente dans trente pays, essaie d'apporter sa petite pierre à l'édifice en offrant lui aussi des vivres, des repas chauds, de l'eau ainsi que des couvertures, des matelas et des tentes. "Nous avons déjà été en Turquie en 2018 pour aider les réfugiés venant de la Syrie." Il fait également une évaluation dans les camps pour voir si les sinistrés ont besoin d'autres choses.

Le directeur de la fondation confie aussi que le trajet pour accéder aux provinces affectées n'a pas été de tout repos. Nos deux compatriotes ont quitté Maurice le 11 février, ont transité par Dubaï avant de gagner Istanbul. Comme les aéroports étaient fermés, ils ont pris la route. "18 heures en voiture avec des routes impraticables avant de pouvoir accéder aux lieux touchés."

La Turquie a besoin de vous

Comment aider Shakeel Anarath dans sa démarche ? Il a posté une publication sur la page Facebook d'Al Ihsaan à travers laquelle vous pouvez faire un don par virement bancaire uniquement. "Nous n'acceptons que de l'argent car nous achetons tout sur place. Ces personnes en ont besoin dans l'immédiat, faire venir des containers prendra beaucoup trop de temps."

Télédon du ministère de l'Intégration sociale

Suite à une décision du Gouvernement, le Ministère de l'Intégration Sociale organisera un Teledon en faveur des sinistrés du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. L'événement aura lieu le mardi 21 février à la municipalité de Port-Louis de 8 heures à 20 heures.

Le public peut commencer à faire des contributions à travers des virements bancaires sur les comptes suivants : SBM : 50300001045594 , MCB : 000450273601, MauBank : 102000046610 ou encore, en envoyant "Teledon" par SMS sur le 8666 (applicable pour MyT, Emtel, Chili - Rs 10 par sms).