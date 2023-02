Ile Maurice: Affaire Franklin - La ferme des Salines Pilot et autres activités sur terrain "squatté"

En principe, Franklin fait l'élevage de vaches, moutons, cabris et canards sur ces salines de Rivière-Noire. Cependant, toute cette activité pastorale en cacherait d'autres, plus lucratives et pas très catholiques, selon plusieurs témoins, dont un jeune qui nous a raconté sa mésaventure...

Nous sommes en 2021. Un jeune qui faisait voler un drone au-dessus des Salines Pilot est approché par trois gros bras à moto qui lui demandent ce qu'il cherche. Le jeune leur répond qu'il s'amuse avec son drone et que, s'il a choisi ce lieu, c'est parce que la vue est dégagée, entre autres. Il ne leur dit pas que son drone prend aussi des photos. En fait, il n'avait aucune intention d'espionner qui que ce soit mais juste prendre quelques clichés du ciel. "To anvi mor?" lui demande un des motards. Stupeur et effroi du jeune homme !

Un des motards passe alors un coup de fil sur son portable et tend le téléphone à l'amateur de drone. La voix au bout du fil lui pose quelques questions avant de le sommer de "déklasé sinon nou touy twa". Cette voix menaçante, il ne l'a pas oubliée. Ce ne sera qu'en entendant Franklin s'adresser au public le 14 janvier 2023 qu'il réalisera que c'était la même voix qui l'a menacé au téléphone il y a environ deux ans.

Le jeune homme n'ira pas à la police pour porter plainte, pris de frayeur, et préférera rentrer chez lui directement. Il n'en parle à personne. Après les polémiques qui ont surgi à propos de Franklin fin décembre 2022 et surtout la "conférence de presse" de Jean Hubert Celerine, le jeune homme a reconsulté de près les photos que son drone avait capturées en 2021. Il nous les a remises.

Dans ces vues aériennes des Salines Pilot, rebaptisées du doux nom de Domaine de l'Harmonie, on peut voir un SUV grenat proche d'un minibus blanc. Selon le jeune homme, il y aurait probablement ce jour-là une livraison de drogue, d'où l'agressivité des gros bras à moto et de Franklin envers lui.

Il attire notre attention sur le fait que la "ferme" de Franklin donne directement sur la mer. On se souvient, lors du naufrage du Wakashio, du curieux manège d'un autre navire étranger dans les parages de Pointe-d'Esny. Le navire mystérieux a ensuite pris la direction de l'ouest. Cela a été amplement commenté y compris par Bruneau Laurette... Nous apprenons maintenant que ce navire aurait jeté l'ancre exactement vis-à-vis du terrain occupé par Franklin.

Bail de l'état pour un projet hôtelier

Le terrain qu'occupe Franklin appartient à qui ? Pour rappel, Franklin avait affirmé lors de sa rencontre avec 3 journalistes le 14 janvier qu'il détient un bail de l'État. Or, selon nos informations, il n'existe aucun terrain de l'État loué à bail en cet endroit à Jean Hubert Celerine. En revanche, le terrain qu'il occupe appartiendrait bien à l'État mais loué à bail à un groupe russe avec un actionnariat minoritaire mauricien (20 %, nous dit-on) pour un projet hôtelier, Four H Ltd. Franklin squatterait cette propriété sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Les Russes semblent avoir abandonné le projet d'hôtel pour le moment. Nous avons contacté un représentant du groupe minoritaire mauricien, Alain Hao Thyn Voon, propriétaire majoritaire auparavant de PAD CO, contracteur attitré de l'État tombé depuis en disgrâce. Il déclare n'être pas au courant de l'occupation du terrain par Franklin ! Et ne veut même pas s'y rendre, tellement il a la frousse. Les Russes sont restés injoignables.

Les biens cachés de Celerine

Il y aurait plusieurs autres biens appartenant à Franklin mais sous d'autres prête-noms, apprend-on. On parle d'un autre yacht, d'un magasin de vêtements à Ruisseau Créole et au moins une autre maison à La Gaulette. Les prête-noms sont un skipper, un storekeeper et un demifrère ayant un patronyme différent de Celerine et qui a échappé aux "limiers" de l'ICAC. De plus, on apprend que deux bateaux sont cachés à Case-Noyale.