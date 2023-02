Sud-Soudan: Le Comité de Médiation annonce la complétion de matrice actualisée de l'Accord de Juba

Juba — Le Comité de Médiation du Sud-Soudan des pourparlers de paix Soudanais a annoncé qu'il a fini de rédiger une matrice actualisée de l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, après cinq jours de délibérations des comités techniques des parties au processus de paix et du gouvernement.

Le conseiller de sécurité du Président du Sud-Soudan et rapporteur du comité de médiation, Tut Galuak, a révélé que le Président de la République du Sud-Soudan, Général Salva Kiir Mayardit, le parrain de l'accord, supervisera Samedi au Freedom Hall à Juba la participation des garants et témoigne la signature de la matrice actualisée entre le gouvernement et les parties au processus de paix.

Tut Galuak, a dit que la médiation a invité le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel Fattah Al-Burhan, à assister à la signature.

Il a ajouté que l'atelier a suivi une méthodologie qui a stipulé la présentation de tous les protocoles de l'accord et s'est informé des obstacles et les défis qui ont accompagné la mise en œuvre à travers le développement d'une vision intégrée pour la mise à jour de la matrice de l'accord afin de la soumettre au leadership de l'accord pour l'approbation et la signature.

Il est à noter que l'atelier de travail a été assisté par le membre du CST, Général Yasser Al-Atta, chef de la délégation de gouvernement et les parties au processus de paix ainsi que les garants et témoins des parties régionales et internationales.