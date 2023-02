Afrique: CAN U20 - Les jeunes pharaons veulent créer la sensation chez eux

Du 19 février au 11 mars 2023, l'Egypte après la Total Energies CAN 2019 retrouve la lumière panafricaine, va accueillir la CAN U20.

Une des nations les plus titrées de la Total Energies CAN U20, l'Égypte se lance à la quête d'une nouvelle couronne continentale à domicile. Les jeunes Pharaons sont logés dans la poule A avec le Sénégal, le Mozambique et le Nigéria.

Le sélectionneur des Egyptiens a publié ce samedi sa liste finale. Le match d'ouverture de la compétition opposera l'Egypte au Mozambique le 19 février à 16 h 00 au Cairo International Stadium et jouera le deuxième match le 22 février contre le Nigéria à 19h00.

Dans le troisième match, l'Egypte affrontera le Sénégal le 25 février à 19h00.

L'histoire des Pharaons à la CAN U20 : L'Égypte a remporté cette compétition à quatre reprises. Deuxième en 2005 et troisième en 2011.

Entraîneur de l'Égypte : Les Pharaons évolueront sous les houlettes de Mahmoud Gaber, à la tête de l'équipe depuis le 29 décembre 2020.Mahmoud Gaber a entraîné Ismaily pendant trois mandats dont la dernière en 2019. Il a également été aux manettes d'Assouan, Umm Salal et Al-Washm.

Joueurs à suivre : Omar Fayed, défenseur Al Mokawloon en Égypte, Karim El-Debis, ailier droit d'Al-Ahly du Caire en Égypte, Bilal Mazhar, attaquant de Panathinaikos en Grèce.

Championnat local : L'Égypte héberge dans son championnat, le club le plus titré du continent africain, Al Ahly du Caire qui fournit une belle brochette de talents à toutes les sélections égyptiennes. Pour couronner le tout, le Zamalek du Caire brille sur la scène continentale. Les deux mastodontes désormais escortés par le FC Pyramides font du championnat égytien, le plus suivi et le plus disputé d'Afrique.

Mahmoud Gaber a retenu 26 joueurs :

Gardiens de but : Ahmed Nader Al-Sayed, Karim Ahmed Nabil, Mustafa Makhlouf

Défenseurs : Abd al-Rahman Rushdi, Abd al-Rahman Jouda, Omar Fayed, Youssef Shaaban, Ahmed Reda, Iyad al-Asqalani, Islam Abdullah, Karim al-Dabis, Raafat Khalil, Khaled Awad, Mahmoud Ahmed Morsi

Milieux : Muhammad Fares, Tariq Alaa, Omar Al-Saei, Majed Hani, Muhammad Hamdi, Ahmed Abdel Rahim, Ahmed Nader Hawash, Youssef Al-Azab

Attaquants : Salah Pasha, Ahmed Sharif, Youssef Hassan, Bilal Mazhar