Congo-Kinshasa: Lutte contre la violence communautaire à Lubero - La MONUSCO finance la construction de deux marchés publics évalués à 186,000 USD

La MONUSCO a initié et financé deux projets à Kanyabayonga et à Kirumba d'un coût de 93,000 USD par projet pour aider à la réduction de ces violences communautaires. Chaque projet comporte 3 grands hangars de 18 mètres de longueur et 8 mètres de largeur chacun, et peut contenir jusqu'à 60 vendeurs et vendeuses, pour le même nombre d'étalages en béton.

Ils vont contribuer à la création et au maintien d'un environnement favorable à la mise en œuvre et la durabilité du Programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale (PDDRC-S), en étendant les bénéfices de la réintégration socioéconomique aux membres des communautés locales appelés à accueillir des ex-combattants. Ils vont également contribuer à la relance des activités socio-économiques des communautés dans les zones susceptibles d'accueillir des anciens éléments des groupes armés locaux.

Enfin, ces projets - qui ont employé 40 bénéficiaires dont 20 ex-combattants, 10 jeunes à risque et 10 femmes vulnérables - vont permettre de sensibiliser les acteurs locaux de Kanyabayonga et de Kirumba au PDDRCS afin d'obtenir leur engagement à intégrer les ex combattants en leur sein.

Joseph Malikidogo Mutsuva, acteur de la société civile et secrétaire exécutif du Colloque d'intervenants pour la démocratie, l'environnement et les droits de l'homme (CIDED), basé au sud du territoire de Lubero, salue au nom de la communauté, cet appui de la MONUSCO à la stabilisation de la région :

"Nous avons d'abord le devoir de présenter nos sentiments de remerciements à la MONUSCO qui a accepté de financer nos projets que nous avons longtemps présentés. Pour nous, la construction de ces deux marchés de Kanyabayonga et de Kirumba par la MONUSCO, c'est un ouf de soulagement. La population de Kanyabayonga, la population de Kirumba qui s'adonnent beaucoup au commerce, rencontraient beaucoup de problèmes liés aux intempéries : chaque fois qu'il pleuvait, les marchés étaient suspendus, chaque fois que le soleil était ardent, les marchés étaient suspendus. Maintenant que ces marchés sont déjà construits par la MONUSCO, nos impressions sont vraiment très bonnes, car ce sont déjà des cadres qui vont faciliter le commerce au niveau de Kanyabayonga, au niveau de Kirumba ".

Au même moment, ajoute-t-il, " ces marchés sont des cadres de communication sociale étant donné que les populations qui proviennent d'autres territoires échangent et communiquent à travers ces marchés là-bas. Ces marchés vont accroitre le commerce et l'économie dans le milieu, et c'est là que le relèvement communautaire va bien se constater dans la région du sud du territoire de Lubero, précisément à Kanyabayonga tout comme à Kirumba ".

La cérémonie de remise officielle de ces deux ouvrages a eu le vendredi 17 février à Lubero dans la province du Nord-Kivu. C'était en présence de l'administrateur de territoire ainsi que des représentants de la société civile locale. Il s'agit de deux marchés publics construits et financés par la MONUSCO dans les communes de Kanyabayonga et Kirumba au sud du territoire de Lubero. Deux choix qui ne doivent rien au hasard.

Ici, la population de ces deux communes rurales était régulièrement confrontée à l'insécurité due à l'activisme des groupes armés. Viols, kidnappings, vols, tueries, recrutements forcés, déplacements de population et collectes illégales de taxes étaient leur lot quotidien.