Congo-Kinshasa: Kalemie - OCHA appelle à l'assistance humanitaire urgente pour plus de 600 ménages de déplacés du site de Kabyanga

Plus de 3000 déplacés du site de Kabyanga à 30 kilomètres de Kalemie, dans le territoire de Kongolo (Tanganyika), ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence.

C'est ce qu'a fait savoir, de chef de bureau adjoint de OCHA en RDC, Abdoulaye Sawadogo, qui a effectué une mission dans la région, le jeudi 16 février.

" On est allé à Kabyanga ou il y a des familles de déplacés qui sont arrivées, à peu près, 600 ménages, qui sont là depuis plusieurs mois et qui ont été accueillis par des familles d'accueil. On a eu une discussion franche avec cette population sur leur besoin et comment on peut les aider. On a vu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Je pense qu'il y a vraiment une urgence d'apporter une assistance, à ces personnes, le plus rapidement possible "

A en croire toujours Abdoulaye Sawadogo, ces déplacés sont exposés à des risques a cause de la précarité de leurs conditions de vie :

" Si cette situation perdure, on peut arriver à des risques d'épidémies et aussi à des risques de protection. Puisqu'ils sont dans des abris de fortune. Avec des intempéries, ça peut occasionner des maladies " a-t-il précisé.

Ces déplacés Kabyanga avaient fui le territoire de Kambabare dans le Maniema, ou sévit les tensions armées entre des combattants Maï-Maï, depuis plusieurs mois.