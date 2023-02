Afrique: 36e assemblée générale de l'UA - Tous les groupes armés sommés de se retirer de l'est de la RDC

La 36e session de l'assemblée générale des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) a été ouverte le 18 février à Addis-abeba en Ethiopie, dans un contexte particulier du 60e anniversaire de création de cet ensemble, auparavant l'Organisation de l'Union africaine il y a 20 ans .

Le communiqué final de la session du Conseil de paix et de sécurité (CPS) du 17 février a exigé " que tous les groupes armés, en particulier le M23, ainsi que les ADF et les FDLR, cessent immédiatement les hostilités et se retirent sans condition de l'est de la RDC".

La mise en œuvre rapide des résultats des processus de Luanda et de Nairobi ainsi que du communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 a été demandée instamment. Le CPS s'est dit préoccupé par les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), appelant au calme et à un dialogue accru entre les deux pays afin de favoriser une paix durable dans la région.

Les deux pays ont été encouragés à privilégier les moyens pacifiques pour relever les défis qui les opposent aux fins de renforcer la confiance dans la région. Le CPS a, par ailleurs, décidé de demeurer activement saisi de la situation à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Il a aussi réitéré ses appels à la coopération, à la coordination et à la complémentarité des efforts entre la Monusco, les Forces armées de la RDC et la force regionale de la Communauté d'Afrique de l'Est.

Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a pris la présidence tournante de l'UA pour 2023. L'enjeu est de taille pour la RDC qui a aligné le Dr Kaseya, un expérimenté de la santé publique. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a fait part de son regret de voir qu'en soixante ans, l'Afrique a du mal à prendre son envol, miné par des conflits armés qui ne favorisent pas son développement malgré ses nombreuses richesses. Président sortant de l'organisation, le Sénégalais Macky Sall a salué les décisions prises par les chefs d'Etat à travers le CPS en vue de ramener la paix à l'est de la RDC.