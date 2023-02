Congo-Kinshasa: Sécurisation des personnes et de leurs biens - Une délégation des ONG des droits de l'homme chez le général Sylvano Kasongo

Une délégation des points focaux de quatre sous-groupes thématiques des Organisations non gouvernementales (ONG) des droits de l'homme, partenaires du Bureau terrain Kinshasa/Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme/BCNUDH a été reçue, il y a quelques jours, par le commandant de la police de la ville-province, le général Sylvano Kasongo.

La délégation a été conduite par le président de l'APVEC-ONGDH et point focal du sous-groupe monitoring des lieux de détention et suivi judiciaire de la Monusco/BTK, Maick Lukadi. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise/ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, s'est entouré, pour sa part, de ses collaborateurs dont ceux chargés des questions juridiques, des contentieux et de la police criminelle.

Les échanges entre les deux parties ont notamment tourné sur des points liés à la mission de la police qui est la sécurisation des personnes et de leurs biens ainsi que sur le travail des ONG nationales et internationales des droits de l'homme et de leurs rapports avec la police nationale. Les cinq principaux points ont notamment été la situation sécuritaire de la ville-province de Kinshasa, la situation des droits de l'homme dans cette ville ; l'état des lieux de la police dans la capitale congolaise ; la collaboration entre la police et les défenseurs des droits de l'homme à travers un cadre de dialogue permanent, les tracasseries des agents appelés communément bureau 2 dans des différents carrefours de la ville de Kinshasa.

La délégation a fait part des soucis des ONG des droits de l'homme au commandant de la police/ville de Kinshasa quant aux comportements de ses éléments dans l'accomplissement de leurs missions. Il s'agit principalement des cas des violations des droits fondamentaux de la personne humaine constatés sur le terrain, dans les bureaux de la police et dans des lieux de détention.

Le général Sylvano Kasongo a assuré cette délégation de la détermination de la police à remplir fidèlement et loyalement la mission qui lui est confiée par la nation congolaise. Il a promis de ne ménager aucun effort pour annihiler tous les différents tares constatés dans le chef des agents de la police à travers la ville, souhaitant, par ailleurs, une franche collaboration entre ces organisations et la police nationale en vue de permettre à ce corps de métier de bien remplir sa mission.

Le souhait, pour toutes les parties, a été de perpétuer ce genre d'échanges pour un travail en synergie entre la police nationale et les ONG des droits de l'homme au bénéfice de la population tant de Kinshasa que de toute la République.

Le commissaire provincial de la police et ses hôtes ont, à la fin, échangé des contacts, dans le but de garder une franche collaboration en vue de mieux s'assurer de la sécurisation, de la quiétude, de la paix au profit des habitants de la ville province.