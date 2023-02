Congo-Brazzaville: Théâtre - La pièce " Bimokono " représentée aux ateliers Sahm

Le spectacle de théâtre interprété entièrement en langue Koongo a été joué sur les planches des ateliers Sahm, le 17 février, à Brazzaville.

Texte de Faustin Mouanga-Sengha mis en scène par Faustin Koua-Leturmy, avec la participation de Gladys Samba et son groupe Les mamans du Congo en musique et chant, " Bimokono " s'est déployé à la manière d'un mbongui ou d'une soirée villageoise au clair de lune. L'histoire contée est celle de Mountsoompa, un fils Koongo qui n'a pas pu apprivoiser l'éternité de sa force, de sa puissance. En effet, à travers ce personnage, le dramaturge et poète congolais dévoile la nudité de l'orgueil de la force de l'homme sur terre qui n'est qu'une dune de sable.

D'une durée d'environ une heure, " Bimokono, c'est la somme des valeurs et antivaleurs du destin de l'homme qui résume son incapacité à garder sa force du premier au dernier jour de sa vie. Au cours de son passage éphémère sur la terre, les forces de la nature, graduellement, prennent le dessus même sur les surhommes. Et l'homme de passer de la force à la faiblesse, de la puissance à l'impuissance. Tout son corps subit la gifle de la main sale du temps et se désassemble comme un château de cartes sur la plage du désespoir ", souligne l'auteur du spectacle.

On se sentirait un peu perdu en suivant ce spectacle dans la mesure où l'on ne comprend pas le Koongo. Cependant, " Bimokono" a le mérite de mettre en valeur l'une des langues maternelles du Congo et d'en perpétuer ainsi l'usage et le charme dans l'univers de l'art. Une belle dédicace à la Journée internationale des langues maternelles qui sera célébrée le 21 février.

Célébration de la Journée internationale des langues maternelles à Brazzaville

Proclamée le 21 février 2000 par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, la Journée internationale des langues maternelles est célébrée chaque année à cette même date afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et le multilinguisme. A ce propos, l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, en partenariat avec la Fondation Niosi, honore les langues maternelles et la diversité linguistique du Congo durant toute la journée par une série d'activités à son siège.

Dès 10h 00, il est prévu une exposition-vente d'ouvrages en et sur les langues nationales congolaises. Celle-ci se poursuivra par des conférences débats de 15h à 18h 00 autour de trois thèmes : les langues du Congo-Brazzaville et leurs variétés ; les langues en danger du Congo-Brazzaville ; dynamiser les langues peu dotées. La journée se clôturera par un spectacle de chants, contes et déclamations poétiques en langues congolaises par les associations de promotion de langues maternelles.

Outre l'IFC, l'association Bantu culture, que préside Cherel Otsamigui, en partenariat avec le Centre culturel Zola, organise une conférence-débat sur le thème " Les langues maternelles en danger au Congo Brazzaville ". L'objectif étant de conscientiser et sensibiliser les élèves et étudiants à l'importance et l'usage courant des langues maternelles, ainsi que d'encourager les enseignants dans la promotion d'un apprentissage multilinguisme de qualité. Ce temps de partage s'accompagnera des chants, des contes et déclamations de poèmes en langues congolaises présentés par un échantillon d'élèves.

Notons que l'entrée est libre pour tous ces rendez-vous.