Congo-Brazzaville: Séisme en Turquie - Le Congo exprime sa solidarité

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a dépêché le 15 février, à Ankara, en Turquie, son directeur de cabinet, le ministre d'Etat Florent Ntsiba, à la tête d'une délégation.

La visite du ministre d'Etat en Turquie a eu pour objectif d'apporter l'assistance et la solidarité au président de ce pays, Recep Tayyip Erdoğan, et particulièrement à la population victime du séisme dans le Sud-Est de la Turquie, qui a fait des milliers de morts et de blessés.

Après avoir échangé avec le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, la délégation congolaise s'est rendue à l'Agence gouvernementale des situations des catastrophes pour adresser ses condoléances " les plus attristées " tout en exprimant " sa profonde et sincère compassion ", au nom du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso.

À l'issue des différentes rencontres, les autorités turques ont salué l'élan de solidarité du Congo à la population turque victime de la tragédie.

" On ne peut pas entretenir une telle proximité et être indifférent face à ce genre de drame que vient de connaître ce pays ami et frère. C'est le plus grand drame des temps modernes ", a déclaré le ministre d'Etat Florent Ntsiba.

" On se souvient que le 4 mars 2012, la Turquie a été proche de nous. Le président de la République, son gouvernement et le peuple congolais ne pouvaient pas rester indifférents face à un tel drame. Lorsque nous parlons de la proximité, ce n'est pas du bout des lèvres. Le président nous a dépêchés ici pour porter au plus près la voix du cœur de notre pays et de son peuple ", a-t-il ajouté.

Signalons que le Congo et la Turquie entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération portées au haut niveau par les présidents Denis Sassou N'Guesso et Recep Tayyip Erdoğan.