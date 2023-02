Afrique: 36e sommet de l'UA - La paix à l'Est de la RDC au centre des discussions

La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) a été au centre de deux importantes réunions des chefs d'État, le 17 février à Addis-Abeba, en Ethiopie, la veille de l'ouverture de la 38e assemblée générale annuelle de l'Union africaine (UA), rapporte le service de la communication présidentielle.

En début de journée, six chefs d'État, à savoir Joao Lourenco (Angola), Evariste Ndayishimiye ( Burundi), Félix Tshisekedi ( RDC), William Ruto (Kenya), Suhulu Hassan (Tanzanie), Paul Kagame (Rwanda) ainsi que des représentants des chefs d'Etat de l'Ouganda et du Soudan du Sud se sont réunis dans l'objectif d'évaluer le niveau de mise en œuvre des décisions prises lors du mini sommet de Luanda, du 22 novembre 2022, de la réunion de haut niveau tenue à Washington DC, le 12 décembre de la même année, en marge du sommet Etats-Unis/ Afrique et du 20e sommet extraordinaire de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), tenu le 4 février dernier, à Bujumbura.

Les chefs d'Etat devaient surtout décider des correctifs indispensables à mettre en place pour en assurer la pleine exécution. Cette réunion élargie de la CAE devrait également permettre d'harmoniser les canevas des processus de Luanda et de Nairobi. Au cours de ces échanges à huis clos pendant près de quatre heures, les chefs d'Etat ont examiné et adopté les rapports présentés par le commandant du mécanisme de vérification ad hoc et celui du commandant de la Force régionale de la CAE. Ces rapports, selon plusieurs sources, avaient confirmé le soutien multiforme du Rwanda aux terroristes du M23.

Face à la persistance du M23 et à la dégradation de la situation sécuritaire, les chefs d'Etat se sont donné quelques temps pour produire le communiqué final. En début de soirée, le Conseil de paix et sécurité de l'UA a tenu sa réunion consacrée à l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dirigée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, cette réunion a donné tour à tour la parole au président Lourenço de l'Angola, en sa qualité de médiateur désigné de l'UA dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, et au président Félix Tshisekedi ainsi qu'au président en exercice de la Communauté économique d'Afrique centrale. Toutefois, en préliminaire, tous ont reconnu la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain et se disent déterminés à proposer une voie de sortie qui préserve avant tout la souveraineté de la RDC.