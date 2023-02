Afrique: CAN U-20 - Le Congo débute face au Soudan du Sud

Les Diables rouges de moins de 20 ans débutent la compétition que l'Egypte abrite en affrontant ce lundi les Bright stars du Soudan du Sud qui participent à la compétition pour la première fois de leur histoire. Les deux formations sont logées dans le même groupe B que les Crânes de l'Ouganda et les Fauves du Bas Oubangui de la République centrafricaine.

Les Congolais champions d'Afrique en 2007 retrouvent la Coupe d'Afrique des nations (CAN) après leur dernière participation en 2015 et veulent frapper un grand coup. Ils ont bouclé leur mise au vert au Maroc en livrant deux rencontres de haute facture face à deux autres sélections qualifiées également dans cette CAN. Lors de leur première rencontre amicale, les Diables rouges se sont inclinés 0-1 face au Nigeria avant de concéder un nul de 0-0 face au Bénin. Ils semblent prêts à en découdre avec les Sud Soudan dont les deux matches amicaux se sont soldés par deux échecs, notamment 0-1 contre l'Egypte puis 0-3 face à la Zambie. Le premier match s'annonce capital pour eux dans cette compétition créée depuis 1979 par la Confédération africaine de football et se tient tous les deux ans. Après le Sud Soudan, les Diables rouges croiseront, le 23 février, les Crânes de l'Ouganda avant d'affronter les Fauves du Bas Oubangui, le 26 du même mois, pour le dernier match de la phase de poules.

Précisons que douze pays disputent, du 19 février au 11 mars, le trophée mis en jeu mais aussi une qualification pour la phase finale de la Coupe du monde prévue du 2 mai au 11 juin en Indonesie. Les douze sélections sont reparties dans trois poules de quatre. Le groupe A est composé de l'Egypte, du Mozambique, du Sénégal et du Nigeria. Le groupe C comprend la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie. Le groupe D, quant à lui, a pour adversaires la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie. Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour les quarts de finale plus les deux meilleurs troisièmes. Pour désigner les deux meilleurs troisièmes, un classement est effectué en comparant les résultats dans leur groupe respectif de chacune des équipes : le plus grand nombre de points obtenus ; la meilleure différence de buts ; le plus grand nombre de buts marqués ; le classement du fair-play (deux cartons jaunes dans le même match ou un carton rouge direct équivalent à -3 points, et un carton jaune à -1 point).

Les équipes qui atteindront le dernier carré seront automatiquement qualifiées pour le Mondial. Le Congo a disputé la phase finale de la Coupe du monde en 2007. Il avait fait jeu égal avec l'Autriche 1-1 avant de battre respectivement le Chili 3-0 et le Canada 2-0. En huitièmes de finale, les Diablotins s'étaient inclinés devant le Mexique 0-3. C'est la seule participation puisqu'au Sénégal le Congo était éliminé au premier tour. Retrouver la phase finale de la Coupe du monde fait partie des ambitions.