Congo-Brazzaville: Petites et moyennes entreprises - Les recommandations sur le Figa seront transmises au gouvernement

La session du Comité de direction du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat s'est tenue le 17 février à Brazzaville. Les recommandations qui en découlent seront transmises au gouvernement à travers le ministère de tutelle pour d'éventuelles décisions.

La tenue des comptes, le reporting des états financiers, le respect des statuts, la délivrance des états financiers, les projets financés par le Figa sont autant de sujets sur lesquels les membres du Comité de direction ont planché. " Le problème de gouvernance est très important pour la gestion d'une structure comme le Figa ", a indiqué Jean Baptiste Diathoud, président du Comité de direction. Tout en indiquant que les recommandations adoptées lors des assises seront transmises au gouvernement, il ne les a pas revelées à la presse; la primeur étant réservée à la hiérarchie.

Le Figa, rappelons-le, est une structure publique d'appui au développement des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Ses missions sont, entre autres, garantir les crédits d'investissement consentis par les établissements bancaires et les crédits des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ; négocier et nouer des partenariats avec tout organisme intervenant dans l'appui à la création et au développement des entreprises et de l'artisanat; financer les programmes de renforcement des capacités des porteurs de projet, dirigeants d'entreprise et artisans.