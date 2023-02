Maroc: Une caravane médicale multidisciplinaire à la prison locale de Bouarfa

Bouarfa — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, dimanche, une caravane médicale multidisciplinaire au profit de pensionnaires de la prison locale de Bouarfa.

Organisée en partenariat avec la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale de Bouarfa, ainsi que des acteurs de la société civile, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par la Fondation à la question de la santé des pensionnaires et à la dimension sociale de cette catégorie en général.

Placée sous le thème "Le renforcement de l'offre de santé est la base de la réinsertion", cette caravane a assuré un total de 866 prestations médicales spécialisées au profit de quelque 700 pensionnaires, outre la distribution gratuite de médicaments.

Cette opération a mobilisé plus de 43 cadres médicaux et paramédicaux spécialisés notamment en ophtalmologie, dermatologie, cardio vasculaire et en santé psychologique et mentale.

Dans une déclaration à la presse, le coordinateur régional de l'Oriental de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelhalim Miri, a indiqué que cette caravane s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la Fondation, visant à préserver la dignité des détenus et les réhabiliter afin de les réinsérer dans le tissu économique et social.

Cette campagne médicale intervient dans la foulée de la mise en œuvre de la stratégie de la DGAPR, qui entend humaniser des conditions de détention et faire de l'établissement pénitentiaire un espace sûr et sain, a fait savoir, de son côté, le directeur de la prison locale de Bouarfa, Hassan Jellouli, notant qu'il s'agit aussi de garantir le droit d'accès aux soins des détenus, et ce dans le respect total des chartes et lois en vigueur.

Pour sa part, le responsable de l'Association Basma en Belgique, Mohamed Barbouch, a mis en avant la contribution de son association à cette action sociale, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de partenariat avec la Fondation et concerne un ensemble de prisons locales dans la région de l'Oriental.

A cette occasion, un hommage a été rendu au staff médical et paramédical, ainsi qu'aux acteurs de la société civile et secteurs gouvernementaux participant à cette caravane médicale.