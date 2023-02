Cote d'Ivoire: Vente de lait infantile- Interdite dans les endroits autres que les pharmacies

En Côte d’Ivoire, la vente de lait infantile ne sera autorisée uniquement que dans les pharmacies à compter du 1er mars 2023, rapportent des sources officielles.

Cette nouvelle disposition fait suite à une décision du gouvernement ivoirien datant depuis 2013 portant règlementation de la commercialisation des substituts du lait maternel.

Ainsi, indique une note officielle, « par décret n°2013-416 du 06 juin 2013 portant règlementation de la commercialisation des substituts du lait maternel, et la Loi n° 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, la Côte d’Ivoire a décidé de promouvoir l’allaitement exclusif et la stimulation précoce. Cela s’est traduit par l’adoption de la Politique nationale de la nutrition, de l’alimentation et de développement de la petite enfance. »

Ladite source ajoute qu’en vue de l’application effective du décret et de la loi sus-indiqué, le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle et le Ministère du Commerce et de l’Industrie ont pris, le 02 août 2021, un arrêté interministériel qui, en plus de sensibiliser des ménages à privilégier l’allaitement maternel pour le faire passer à terme à plus de 50% contre 23,5% en 2016, redéfinit les conditions de vente des laits infantiles. «C’est plus une question de santé publique. Nous ne faisons pas de bénéfices sur la vente de lait en pharmacie ; le lait est surtout un produit d’appel. Cette mesure va d’ailleurs nécessiter des dispositions supplémentaires pour le stockage de nos produits », a confié un propriétaire d’officine pharmaceutique.