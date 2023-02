Madagascar: Basketball 3X3 - Les Ankoay décorés

Les filles et garçons de basketball 3X3 ont été reçus et décorés hier au palais d'Ambohitsirohitra après les belles performances au championnat d'Afrique en 2022.

La reconnaissance. En guise de récompense de leurs performances aux championnats d'Afrique l'année dernière, les garçons Ankoay de 3×3 champions d'Afrique, les filles de 3×3, vice-championnes, une cérémonie de décoration de Chevalier de l'Ordre national malgache et de Commandeur de l'Ordre du mérite sportif a eu lieu au palais d'État d'Ambohitsorohitra hier en présence du Président de la République Andry Rajoelina.

Au cours de cette cérémonie, le Président Andry Rajoelina a félicité les athlètes et les a encouragés à toujours se surpasser. Il a expliqué que " pour avoir des bons résultats, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez respecté les disciplines et vous avez montré une solidarité exemplaire. Vous avez porté très haut l'honneur du pays. Même si je n'étais pas présent sur place lors de vos matches durant ces championnats, j'ai suivi à la télévision vos belles performances et j'en étais très fier et très content ".

Et le président de la République de continuer: " nous sommes fiers de vos résultats et vous avez démontré la culture d'excellence. Vous méritez un avancement spécial au sein de vos corps respectifs (police nationale et gendarmerie nationale). L'État est toujours derrière les athlètes et nous sommes prêts à vous épauler pour porter encore plus haut l'honneur du pays. Pour vos déplacements, l'État va aider et aidera le basketball malgache ".

Autorisation permanente

Quant au président de la fédération malgache du basketball Jean Michel Ramaroson, il a fait un petit rappel de la péripétie et les étapes suivies et franchies par le basketball malgache 3X3. Il a expliqué que " le basketball 3X3 est une discipline qui réussit aux basketteurs et basketteuses malgaches et c'était une discipline qui portera Madagascar au-devant de la scène mondiale. La victoire aux jeux africains de Rabat en 2019, le récent titre au championnat d'Afrique, FIBA Africa Cup d'Égypte l'année dernière l'ont montré ".

Et Jean Michel Ramaroson de continuer: " ce n'est que de l'étape franchie mais le plus dur reste à venir, la coupe du monde de basketball 3X3 qui aura lieu à Vienne en Autriche du 30 mai au 5 juin prochain. Pour bien se préparer à ce sommet mondial, nous irons en Serbie pour assister à l'académie mondiale qui durera quinze jours. Nous avons besoin de l'aide et le soutien de l'État pour être prêts au jour J, pareil pour les garçons U19 qui participeront aussi à la coupe du monde de Debrecen, en Hongrie ".

Le président de la Fmbb a profité de l'occasion pour demander l'utilisation des terrains de basketball au stade Barea Mahamasina. Une demande que le président de la République a accepté. " Une autorisation permanente sur l'utilisation de ces infrastructures vous sera donnée. Nous allons importer beaucoup de panneaux et construire beaucoup de terrains de basketball dans tout Madagascar ", confie Andry Rajoelina.

Les récipiendaires de Chevalier de l'Ordre national

Joueuses:

Jaofera Minaoharisoa Christiane, Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina, Harisoa Muriel Hajanirina, Rondro Emeranchine Raherimanana

Coach: Prisca Razananirina

Joueurs:

Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnol Solondrainy, Fiary Rakotonirina

Coach: Deda Randrianarivelo

Kinésithérapeute:

Jean Paul Rakotonirina (commandeur de l'ordre du mérite sportif)