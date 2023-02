Madagascar: Basket 3 x 3 - Avancement spécial, primes et décorations pour les athlètes

Les champions et vice-championnes d'Afrique de basket 3×3 ont été honorés, hier, au Palais d'Etat d'Iavoloha.

Ils ont porté haut les couleurs malgaches aux Championnats d'Afrique de basket 3×3 en Egypte 2022 et aux Jeux africains de Rabat en 2019. L'Etat est reconnaissant de leurs efforts et de leurs exploits. Les Ankoay hommes 3×3 champions d'Afrique à savoir Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnol Solondrainy, Fiary Rakotonirina et les dames vice-championnes entre autres Jaofera Minaoharisoa Christiane, Andriamihajanirina Sydonie Marie Erica, Harisoa Muriel Hajanirina, Rondro Emeranchine Raherimanana ont été faits chevalier de l'ordre national par le président de la République de Madagascar Andry Rajoelina, hier, au Palais d'Ambohitsorohitra. Les deux coaches Prisca Razananirina et Deda Randrianarivelo ont été aussi récompensés.

En plus du chevalier de l'ordre national, les hommes ont aussi reçu le commandeur de l'ordre du mérite sportif car ils ont été aussi médaillés d'or aux Jeux africains à Rabat en 2019. Dans la capitale marocaine en 2019, Elly a été élu meilleur shooter et en 2022, le joueur de la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) était sacré meilleur joueur du championnat d'Afrique. " Nous avons vibré avec vous. Vous avez porté haut l'honneur du pays et vous méritez la reconnaissance de la patrie. Vous avez respecté les disciplines et vous avez montré une solidarité et rendu toute une nation, tout un peuple, fier", a fait savoir le chef de l'Etat.

Des primes spéciales, des préparations dignes pour les compétitions internationales et la construction de nombreux terrains de basket dans les communes ont été promises par Andry Rajoelina. Comme les basketteurs sociétaires de l'équipe nationale 3×3 sont des policiers et des gendarmes, leurs efforts ont porté leurs fruits. " Vous méritez une avance spéciale au sein de vos corps respectifs (police nationale et gendarmerie nationale). Je réitère ici que l'Etat est toujours là pour soutenir les sportifs et aider davantage le basket-ball ".

Préparation

Ces résultats ne sont pas possibles sans le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports et des efforts de la fédération malgache de basket-ball. Le directeur de Cabinet du MJS, Alain Razafimbelo et le directeur général des Sports, Rosa Rakotozafy représentant le ministre Tinoka Roberto, ont honoré de leur présence la cérémonie de décoration d'hier. Dans quelques mois, les champions d'Afrique entrent en action aux Championnats du monde du 30 mai au 5 juin.

Pour ce faire, une préparation s'impose pour garder ce résultat ainsi que pour ne pas seulement faire de la figuration en Autriche. " Ce n'est que la première étape qui a été franchie. Pour mieux préparer la joute mondiale, nous prévoyons de participer à l'Académie Mondiale qui durera quinze jours en Serbie. Les garçons U19 qui participeront à la coupe du monde en Hongrie ont aussi besoin d'une préparation", a souligné Jean Michel Ramaroson, président de la FMBB.

Un des problèmes du basket est le manque d'infrastructures surtout dans la capitale et la fédération a demandé l'utilisation des 9 terrains au Stade Barea à Mahamasina. Sans tarder, la FMBB a bénéficié d'une autorisation permanente sur l'utilisation des terrains.