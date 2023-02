Madagascar: Dossier " Raissa " - Une affaire de 5 milliards

On en parle depuis hier matin sur les réseaux sociaux. La dame " Raissa ", citée dans d'autres affaires suspicieuses, réapparait de nouveau dans une autre qui a tout pour faire scandale.

Dans une bande sonore qui circule depuis hier, la justice se trouve de nouveau au cœur d'une polémique. Elle a enflé sur les réseaux sociaux parce que les propos qui sont gravés dans l'enregistrement d'une discussion sur téléphone a tout pour clouer au pilori la justice et abîmer son image. Le montant d'un bakchich pour dénouer le dossier d'une prisonnière est au centre de cette affaire. Celle qui raconte à son interlocuteur au téléphone sa mésaventure dans une négociation, semble-t-il, d'un pot-de-vin avec une personnalité hautement placée au niveau de la justice exprime sa colère quand celle-ci aurait voulu avoir les " 5 milliards " au lieu de " 1 milliard " qui aurait été, en revanche, proposé par la prisonnière. L'unité monétaire, pourtant, n'est pas précisée dans l'enregistrement mais la contrepartie d'une liberté serait, en effet, l'enjeu.

Terrain politique

Un autre scandale dans l'air car la discussion cite des magistrats connus. Des noms qui siègent au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire sont expressément cités dans la discussion. Ces derniers seraient la clé de voûte de la liberté que la prisonnière veut à tout prix avoir. Mais le montant divise et la colère monte du côté de la dame qui menace, selon l'enregistrement, de jeter en pâture d'autres affaires dont elle en avait connaissance et qu'elle confirme " en avoir les preuves avec des vidéos à l'appui ". Mais de qui s'agira-t-elle réellement ? Un retentissement sur le terrain politique ne serait pas à écarter, car les voix dans la bande sonore affirment avoir déjà contacté avec d'autres politiciens de l'opposition, dont des députés.

Premier ministre

L'ampleur de la révélation qui est sortie de cette bande sonore suscite l'attention sur les deux principales personnes qui y sont entendues. Certaines sources affirment qu'il s'agit de la voix de dame " Raissa " qui discute pendant plus de dix minutes à son interlocuteur sur téléphone, lequel serait un adjoint du premier responsable d'une prison à Antananarivo. La femme aurait appelé cet agent de l'Etat depuis la prison pour lui partager ses frustrations sur son cas. Dans la discussion, l'agent a tenté de la calmer et lui propose une rencontre en tête-à-tête pour abaisser la tension et trouver une issue à l'impasse. Mais la détermination de cette prisonnière un peu particulière semble être bien tenace. Droite dans ses bottes, elle affirmait avoir déjà les propos du premier ministre, qui aurait, selon les termes de la dame dans l'enregistrement, fait part de son invitation à ne pas se verser dans la corruption concernant son cas particulier. Elle refuse donc de verser les " 5 milliards " demandés.

Buzz

Tout porte à savoir sur l'authenticité de cette bande sonore qui n'a pas manqué de dévoiler d'autres noms de députés et un sénateur, dans la majorité présidentielle, bien connus de l'arène politique. Si la voie de la dame serait celle de ce qui a déjà fait parler d'elle dans une autre affaire citant des hauts responsables de la justice, la prisonnière est alors à son nouveau coup pour faire trembler l'appareil judiciaire. Quoiqu'il en soit, cette nouvelle affaire qui a fait encore le buzz sur les réseaux sociaux encore davantage l'image de la justice déjà décriée sur les affaires de corruption.