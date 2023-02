Ile Maurice: Présence de légionellose à Maurice - Les autorités rassurent

Conférence de presse conjointe et express des ministères du Tourisme et de la Santé hier. Le sujet abordé est la présence de la bactérie responsable de la légionellose à l'hôtel Outrigger. Mais Steven Obeegadoo et Kailesh Jagutpal rassurent : un seul hôtel est concerné et seule une dizaine de cas ont été recensés chez des touristes depuis fin décembre.

Face à la presse hier vendredi le 17 février, le ministre de la Santé s'est exprimé d'emblée sur la contamination et les symptômes de la légionellose. "La contamination ne se fait pas d'humain à humain. Il faut être en contact avec la source de contamination pour être infecté", a déclaré le Dr Kailesh Jagutpal. La période d'incubation est de deux à 10 jours et, dans la majorité des cas, la forme est bénigne et se manifeste par une petite fièvre qui ne nécessite pas de soins. "Certaines personnes présentant des comorbidités peuvent présenter des symptômes plus graves, comme la toux, une fièvre plus forte ou des problèmes pulmonaires. Le traitement se fait aux antibiotiques." Par la suite, le ministre est revenu sur la source de contamination : la bactérie prolifère dans l'eau stagnante à une température de 25 °C à 45 °C. "Cela peut venir des robinets, tuyaux, piscines ou saunas." La contamination se fait par les voies respiratoires.

Protocole

Les autorités locales ont été informées de la présence de légionellose à Maurice par les autorités réunionnaises après la découverte de cas de patients ayant séjourné à Maurice. Le ministère de la Santé a alors informé les hôtels concernés. Des échantillons d'eau ont été collectés de plusieurs établissements, mais un seul a donné des résultats positifs. Le protocole en place est la désinfection par choc thermique.

Ainsi, la température des réservoirs et autres points de conservation d'eau a été augmentée. La quantité de chlore dans l'eau a aussi été augmentée. Les douches, robinets, saunas et cuisines, entre autres, ont été désinfectés. "Après tout cela, il y a très peu de risques de revoir la bactérie. Il faut savoir que 14 % des cas de légionellose sont détectés dans les hôtels à travers le monde. Ce n'est pas un cas unique à Maurice", a précisé le ministre de la Santé.

Steven Obeegadoo a, pour sa part, confirmé qu'il n'y a pas de cas détectés hors des hôtels et que l'établissement concerné reçoit tout le soutien nécessaire. "On ne parle pas du Covid. Cette maladie ne se transmet pas d'humain à humain ou au contact", a-t-il réitéré. De plus, le ministre du Tourisme a affirmé qu'il existe une communication permanente entre Maurice et la Réunion. Les deux ministères travaillent en étroite collaboration pour développer un protocole d'échantillonnage et une surveillance constante. "Pour l'heure, nous n'avons aucune raison de croire que la légionellose est présente hors de l'hôtel concerné."