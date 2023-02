Ile Maurice: Drame à Mare-Longue - Albion en deuil après la mort de Rohan et de Parmeshwal

Deux habitants d'Albion ont péri tragiquement, jeudi après-midi, quand leur kanwar faisant environ 22 pieds de haut, a touché un câble électrique à haute tension, à hauteur de Jet Ranch, à Mare Longue. Les deux, qui faisaient partie d'un groupe de 20 amis, revenaient du lac sacré. Rohan Doorjean, qui devait fêter son anniversaire le mois prochain, est mort sur le coup alors que Parmeshwal Dhookeeya a rendu l'âme peu après son transfert à l'hôpital. Leurs funérailles ont eu lieu hier, vendredi.

C'est vers deux heures que les dépouilles des deux victimes ont quitté leurs domiciles pour se rendre vers leur dernière demeure. Au domicile des Doorjean, c'est l'abattement. Les parents de Rohan, Swastee et Vijadev, sont inconsolables. Ils n'arrivent pas à accepter le fait que le jeune homme, qui avait toute la vie devant lui, ait quitté son domicile en bonne santé, mardi aux alentours de 14 heures, pour se rendre à Ganga Talao et que c'est sa dépouille qui est revenue à la maison, deux jours plus tard.

Son oncle, Vinod, explique que cette nouvelle leur a fait l'effet d'un coup de massue. "J'ai reçu un appel d'un proche qui m'a informé que leur kanwar a pris feu. En me rendant à l'hôpital, j'ai vu une foule. J'ai cherché mon neveu mais je ne le voyais pas. C'est après que j'ai vu son ami. Il était accablé. Il m'a expliqué que Rohan a poussé son dernier souffle dans ses bras", souligne Vinod, inconsolable.

Rohan était un jeune homme plein de vie, qui aimait plaisanter. Il allait fêter ses 22 ans le mois prochain et était très proche de son frère, Aniket. Après le collège, le jeune homme avait trouvé un emploi dans un supermarché mais il avait beaucoup de mal à se faire aux heures supplémentaires et il a donc arrêté ce travail. Il avait pris de l'emploi dans un atelier d'aluminium et là, il a été pris par ce métier. Il en avait d'ailleurs déjà parlé à son père et projetait de se mettre à son compte. "Li ti enn bon garson, kontan badine kozer riye. Boukou dimounn ti kontan li. Se enn gran lapert pour lafami. Il ne ratait aucune occasion de faire le pèlerinage de Maha Shivratree", pleure son oncle.

Le jeune homme, qui a été tué sur le coup, marchait à côté du kanwar. Quant à Parmeshwar appelé affectueusement Maddé par ses amis, il transportait le kanwar et se trouvait sous la structure en bambou lorsque celle-ci est entré en contact avec le câble électrique. Ils ont aussitôt entendu un bruit de friction semblable à celui fait par des étincelles avant de voir les flammes. Mais c'était déjà trop tard. Ceux qui étaient autour du kanwar avaient déjà reçu une violente décharge électrique.

Chez les Dhookeeya, Shyam, âgé de 69 ans, et Surekha, son épouse, racontent que l'interlocuteur qui les a appelés leur a dit qu'ils devaient se rendre d'urgence à l'hôpital. En arrivant dans la cour du centre de soins, Surekha, figure incontournable de la localité, devait apprendre que l'état de santé de son fils était jugé inquiétant. Il a rendu l'âme peu après. Maddé était un excellent gardien de buts et avait joué son dernier match au sein des Albion Rovers samedi dernier. Son équipe et lui avaient gagné le match par trois buts à un et il était tout content. Shyam Dhookeeya explique que son cadet, employé comme skipper au Club Med d'Albion, travaillait dur afin d'économiser ses sous pour terminer la construction de sa maison à l'étage. "Li ti pe ed mwa boukou. Pa fasil perdi enn zanfan sa laz-la", pleure le vieil homme.

Son autre fils, Mahesh, qui était également parmi les pèlerins, a lui aussi reçu une décharge électrique. Admis à l'hôpital, il a demandé une autorisation de sortie pour pouvoir aller assister aux funérailles de son frère. Son état de santé est jugé stable.

Ensemble avec leur groupe d'amis d'Albion, Rohan et Parmeshwar avaient passé plus d'un mois à fabriquer leur kanwar. Tous avaient émis des idées avant de tomber d'accord sur le modèle à faire. Ils soutiennent que le kanwar n'était pas équipé d'un générateur ni de métal mais de batteries pour les lumières. Mardi, avant de démarrer leur pèlerinage, ils ont pris plusieurs photos et fait plusieurs vidéos avec leur kanwar dont ils étaient si fiers. Ils n'arrêtaient pas de chanter et de danser. C'est jeudi sur le chemin de retour que l'accident s'est produit. Des proches à Albion préparaient leur repas et s'apprêtaient à sortir pour rejoindre le groupe lorsqu'ils ont appris la terrible et triste nouvelle.