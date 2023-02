Ile Maurice: Freddy - Super cyclone

Il représente une menace pour les Mascareignes. Maurice est en alerte 1 et Rodrigues en alerte 2. À 10 heures hier matin. Freddy, super cyclone, le "plus puissant qui évolue actuellement sur la planète" selon les médias américains, était décrit comme un ouragan de catégorie 4... Des images, prises par l'International Space Station montre son œil, énorme, impressionnant, tout comme son diamètre. Il se pourrait qu'il n'y ait pas d'école - voire de travail - lundi et mardi...

En tout cas, en se basant sur les modèles numériques actuels, la trajectoire finale à proximité de Maurice fait que tout infléchissement vers le sud amènerait le centre plus près de nous et des conditions cycloniques se feraient alors ressentir. Pour Rodrigues, la station météo de Vacoas prévoit un passage à 275 km au nord-nord-ouest de l'île dans la nuit de dimanche à lundi. Des bandes périphériques pourraient influencer le temps et un renforcement des rafales ne dépassant pas 100 km sont prévus.

Les prévisionnistes tablent sur un passage de Freddy à 175 km au nord de Maurice dans la nuit de lundi à mardi. Sauf si le cyclone ralentit sa course ou se dirige davantage vers le sud. La trajectoire orientée vers l'ouest-sud-ouest fait que la côte nord sera le point le plus rapproché du système. Des bandes actives occasionneront une dégradation du temps lundi.

Diverses agences météorologiques internationales suivent l'évolution de l'impressionnant Freddy de près et soulignent que les conditions pourraient être réunies pour que le météore bouge plus vers le sud et maintienne sa course de 25km/h vers l'ouest-sud-ouest. En revanche, s'il y a un cycle de remplacement du mur de l'œil - qui ressemble déjà à un cyclope malfaisant - cela élargira le système. En d'autres mots, les bandes actives vont s'étendre et le temps se détériorera encore plus.

Notre expert local Afzal Goodur, météorologue amateur suivi par des milliers de Mauriciens, optait pour ce scénario hier. Météo France/Réunion de son côté souligne que cette trajectoire orientée vers l'Ouest sud-ouest va rapprocher Freddy des Mascareignes par le nord-est avec un passage au nord de Rodrigues dimanche soir, de Maurice lundi en fin de journée, et de La Réunion entre lundi soir et mardi matin. La distance de passage avec les îles sœurs reste incertaine. Compte tenu des incertitudes à ces échéances, une probabilité entre un impact direct et un passage à une distance de 400 km est prévue pour Maurice et La Réunion, qui est déjà en préalerte cyclonique depuis vendredi soir.

Une chose est sûre : la folle course de Freddy, qui était déjà au stade de cyclone tropical dans la zone de responsabilité de l'Australie, va se poursuivre jusqu'à la côte est de Madagascar et ressortir à l'ouest pour probablement se terminer sur la côte africaine. S'il a déjà parcouru environ 4 200 km, Freddy ne montrait pas de signes d'essoufflement à hier...

Bien que de nombreux observateurs comparent Freddy à Hollanda, par sa puissance, sa trajectoire fait penser au cyclone Eline (Léon) qui a parcouru plus de 11 000 km en janvier-février 2000 et a déclenché une alerte 3 à Maurice. Le cyclone est passé à 185 km au nord-ouest. Il y a aussi le cyclone Litanne en 1994, qui est passé à 255 km au nord du pays.

Météo: Le nouveau système d'alerte testé

Le nouveau système d'alerte à six phases sera en vigueur avec le cyclone Freddy. Voici de quoi il s'agit :

La phase 1, ce qu'on appelle "classe 1" sera émise 36 à 48 heures avant que Maurice ne soit potentiellement impacté par des vents cycloniques allant de 120 km par heure ou plus. Durant cette phase, les écoles restent ouvertes, les activités économiques se poursuivent, mais il est recommandé de commencer à sécuriser les maisons.

La phase 2 ("classe 2") sera émise 12 heures avant que le pays ne soit impacté par des vents cycloniques de 120 km par heure ou plus. Les écoles sont alors fermées mais les activités économiques se poursuivent.

La phase 3 ("classe 3") sera émise 6 heures avant que le pays ne soit impacté par des vents cycloniques de 120 km par heure ou plus. Les activités économiques sont à l'arrêt. Toute personne doit être à l'abri, et éviter les zones de tempête et d'inondation. Les centres de refuge sont ouverts pour ceux qui sont en situation précaire.

La phase 4 ("classe 4") sera émise lorsque des rafales de 120 km par heure ont été enregistrées à certains endroits et devraient se poursuivre. Tout le monde est appelé à rester chez soi et à se protéger.

La phase 5 est aussi connue comme un bulletin de sûreté ou encore un avis de sûreté. Elle sera émise lorsque le cyclone sera déjà passé à son point le plus rapproché du pays et que des rafales de plus de 120 km par heure ne sont plus attendues. Tout le monde reste chez soi et attend les consignes des autorités concernées avant de sortir. À savoir que la phase 5 sera appliquée après la phase 3 également au cas où il n'y pas eu de phase 4.

La phase 6 sera émise lorsque les conditions météorologiques se sont nettement améliorées et qu'il n'y a plus aucun danger pour la population. On peut alors sortir de chez soi mais toujours en faisant preuve de prudence.