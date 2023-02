Ethiopie: Un accord trouvé après des jours de crise au sein de l'Église orthodoxe

Les leaders orthodoxes affirment que la crise est terminée. L'Église, l'une des plus anciennes du monde et qui représente 40% des 115 millions d'Éthiopiens, était en plein schisme. Des prêtres d'ethnie oromo avaient créé une branche dissidente pour réclamer davantage d'inclusivité et de service dans leur langue natale. Ils avaient été excommuniés et l'affaire s'était envenimée, entraînant violences et arrestations. Finalement, mercredi 15 février dans la soirée, un compromis a été trouvé.

Les chefs de l'Église orthodoxe et les prêtres dissidents ont finalement trouvé un terrain d'entente. Les deux parties ont été reçues par le Premier ministre à Addis-Abeba. Puis, l'Église centrale a annoncé que le problème était réglé grâce à des discussions face à face, et qu'un accord avait été conclu.

Selon le Saint-Synode, l'autorité suprême de l'Église éthiopienne, les trois archevêques excommuniés seront réhabilités et pourront retourner dans les diocèses qui leur avaient été assignés. Les 26 évêques qu'ils avaient ordonnés en région Oromo, et qui, eux aussi, avaient été exclus, retrouveront leur ancien titre. Mais certains devront réaliser des actes de repentance religieuse pour déterminer s'ils sont capables de servir l'Église.

Le Saint-Synode a dit que les trois ecclésiastiques rebelles s'étaient excusés. Il s'est donc engagé à accorder plus d'inclusivité aux religieux oromos. Des fonds et des ressources supplémentaires seront alloués en Oromia pour étendre les services en langue locale dans la zone et dans le sud du pays. Davantage de prêtres en langue oromo seront formés et également ordonnés parmi les hauts responsables du clergé.

Le patriarche Abune Mathias a annoncé que les personnes arrêtées lors des violences seraient relâchées et qu'une amnistie serait demandée pour certaines. " Cette Église est forte ", a déclaré Abiy Ahmed. Le Premier ministre, lui-même oromo et qui avait été accusé de partialité par le Saint-Synode, a déclaré que tous s'étaient accordés " pour ramener les moutons égarés ".