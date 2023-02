Congo-Kinshasa: Occupation de certains coins du Nord-Kivu par le M23 - Le député Lumbulumbu alerte sur les graves conséquences économiques

Plusieurs entités économiques et industrielles ont fermé et des centaines d'opérateurs économiques ont perdu leurs fonds et biens durant les 8 mois d'occupation d'une grande partie des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo par les rebelles du M23.

Le député provincial Jean-Paul Lumbulumbu qui a établi ce bilan lors d'un point de presse le samedi 8 février à Goma déclare que cela a fait perdre à la province plus de 30% de ses recettes.

" Nous pouvons constater que depuis que les attaques du M 23 ont commencé, il y a la fermeture et l'arrêt des activités de plusieurs entités économiques et industrielles dans les zones occupées par l'armée rwandaise avec le risque de renvoie de plusieurs milliers des travailleurs au chômage à la suite à l'inactivité économique. Nous pouvons également constater un manque à gagner pour la fiscalité provinciale et nationale. Et plus la situation perdure, plus les entreprises vont fermer ", a expliqué Jean-Paul Lumbulumbu.

L'élu de Lubero et vice-président de l'assemblée provinciale estime qu'au-delà d'être une agression, cette guerre du M23 devient une guerre économique imposée à la République Démocratique du Congo.

" Nous demandons donc au Président de la République, d'activer la diplomatie à tous les niveaux (Conseil de sécurité de l'ONU, Union Européenne, Union Africaine), pour obtenir la condamnation du Rwanda comme agresseur de la RDC, d'ordonner le retrait de la Force régionale de l'EAC dans les zones sous sa tutelle et cela en faveur des FARDC, établir son quartier général à Goma pour encourager les FARDC ainsi que la résistance populaire contre la balkanisation, et commander de près les opérations sur le front militaire ".